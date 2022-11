Der Dax hat nun mehr als 20 Prozent von seinem letzten Tief zugelegt und befindet sich damit in einem neuen Bullenmarkt. Doch kann er sich nach sechs Wochen mit Gewinnen auch dort halten? Verliert ein Index oder eine Anlageklasse mehr als 20 Prozent vom letzten Hoch, so spricht man von einem Bärenmarkt. Legt ein Index aber um mehr als 20 Prozent von seinem letzten Tief zu, so ist er wieder in einem Bullenmarkt. Und dem Dax ist dies nun gelungen. ...

