Rheinmetall diversifiziert in die Breite. Mit der Übernahme der spanischen Expal will man das Produktportfolio im Munitionsgeschäft erweitern. Disney zieht Konsequenzen. Die gestiegenen Kosten sollen reduziert werden, um die Margen zu stärken. Solides Wachstum bei Vantage Towers. Umsatz und Ergebnis konnten weiter gesteigert werden.Der Aktienhandel in Asien wird von neuen Nachrichten aus China geprägt. Peking hat ein umfassendes Rettungsprogramm für den chinesischen Immobilienmarkt angekündigt, das die Wirtschaft vor einem weiteren Abschwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...