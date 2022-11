Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Für Erleichterung sorgten vor allem Inflationsdaten aus den USA. Der DAX ging über der Marke von 14.200 Punkten ins Wochenende. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von fast sechs Prozent. Marktidee: Mercedes-Benz Die Aktie von Mercedes-Benz hat in den vergangenen Tagen einen mächtigen Satz nach oben gemacht. Dabei knackte das Papier mehrere wichtige Marken, darunter die 200-Tage-Linie. Aus technischer Sicht rücken jetzt kurzfristig drei neue Zielzonen in den Fokus. Bei einem Anstieg darüber würde sich das übergeordnete Chartbild weiter aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1