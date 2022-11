Aktien: Chaos nach Pleite von Kryptobörse FTX

Anzeige / Werbung Die Kryptobörse FTX ist pleite ist und Firmenchef Sam Bankman-Fried trat zurück, erklärte aber, er wolle noch die ordentliche Übergabe an den neuen Chef John J. Ray III. begleiten. Doch derzeit herrscht Chaos. Der Ex-Wall-Street-Händler hatte bis zuletzt händeringend nach frischem Kapital gesucht, um den erst vor dreieinhalb Jahren gegründeten Handelsplatz für Kryptowährungen zu retten. Bankman-Fried mit Konkurrenten und Investoren über eine Finanzspritze im Volumen von 9,4 Mrd. Dollar verhandeln, unter anderem mit der Kryptobörse OKX und dem Wagniskapital-Geber Sequoia. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Die US-Börsenaufsichtsbehörden SEC und CFTC nahmen Ermittlungen gegen FTX auf. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin erklärte, sie beobachte auch den Krypto-Markt genau. FTX unterliege aber nicht ihrer Aufsicht. FTX war in den vergangenen Wochen in Schieflage geraten, weil Kunden massenhaft Gelder abzogen. Branchenprimus Binance wollte FTX daraufhin übernehmen, machte im letzten Moment aber einen Rückzieher. Die Kryptobank BlockFi, die im Sommer von FTX übernommen werden sollte, stoppte vorerst sämtliche Abhebungen von Kundengeldern. In Japan schrieb der Technologie-Investor Softbank seine Beteiligung an der Kryptobörse komplett ab. Einem Insider zufolge lag der Betrag bei weniger als 100 Milo. Dollar. Zu den Verlierern der FTX-Pleite gehören auch Prominente wie Tom Brady oder Steph Curry, die investiert waren. Coinbase-Aktie erholt sich leicht Die Aktie von Coinbase befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte sich aber zuletzt etwas erholen. Der kurzfristige Abwärtstrend ist allerdings ebenfalls noch intakt und wird erst bei rund 70 Dollar überwunden. Die nächste Unterstützung liegt am Jahrestief bei rund 40 Dollar. Enthaltene Werte: US72919P2020,BTC~USD,ETC~USD,US19260Q1076

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )