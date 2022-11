DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA I

Die Demokraten haben nach Arizona auch den US-Senatssitz in Nevada gewonnen. Damit wird die Stichwahl in Georgia nun von untergeordneter Bedeutung sein. Bei einem Wahlsieg in Georgia können die Republikaner nur noch gleichziehen. Da dann Vizepräsidentin Kamela Harris die ausschlaggebende Stimme hat, behalten die Demokraten auf jeden Fall ihre Mehrheit. Auch bei der Wahl für das Repräsentantenhaus geht es zunehmend knapper zu. Hier führen die Republikaner die Auszählung nur noch mit 211 gegen 204 Stimmen an, für die Mehrheit sind 218 Stimmen nötig.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Joe Biden will bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Indonesien "Leitplanken" und "Verkehrsregeln" für die Beziehungen beider Länder festlegen. "Wir stehen im Wettbewerb", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses wenige Stunden vor dem Treffen. Biden wolle sicherstellen, "dass der Wettbewerb begrenzt wird, dass wir Leitplanken errichten, dass wir klare Verkehrsregeln haben". Damit solle sichergestellt werden, dass der "Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlägt". Das Treffen von Biden und Xi gilt als eines der wichtigsten bilateralen Gespräche am Rande des G20-Gipfels. Dabei wird es voraussichtlich um Handelsthemen sowie um Menschenrechte und Taiwan gehen. Das Weiße Haus hatte zuvor bereits erklärt, es solle dabei um eine Vertiefung von Kommunikationskanälen und einen "verantwortungsvollen Umgang mit Wettbewerb" zwischen beiden Ländern gehen. Biden selbst hatte bereits am Mittwoch gesagt, er würde bei einem Treffen mit Xi über die "roten Linien" beider Staaten sprechen und mögliche "Konflikte" zwischen den zentralen Interessen beider Länder ausloten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.983,75 -0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.766,00 -0,7% Nikkei-225 27.963,47 -1,1% Hang-Seng-Index 17.534,78 +1,2% Kospi 2.474,65 -0,3% Schanghai-Composite 3.080,99 -0,2% S&P/ASX-200 7.146,30 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ohne klare Richtung zeigen sich die im späten Geschäft. An den chinesischen Aktienmärkten geht es aufwärts, die Kurse erreichten zum Teil die höchsten Stände seit über zwei Monaten, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Händler freuen sich über Hilfen für den schwer angeschlagenen Immobiliensektor. Noch kein großes Börsenthema stellt der G20-Gipfel auf Bali. Der indonesische Präsident Joko Widodo dringt klar auf Kooperationen und Maßnahmen zur Stützung der siechenden Weltkonjunktur. Dazu gesellen sich weitreichende Maßnahmen zur Unterstützung des angeschlagenen Immobiliensektors. Präsident Xi Jinping soll die Maßnahmen bereits abgesegnet haben, so die informierten Quellen. Country Garden Holdings und Longfor Group Holdings schießen um 38 bzw. 20 Prozent in die Höhe. Gemdale und Seazen Holdings gewinnen im Kernland nur begrenzt vom Tageslimit 10 Prozent. In Tokio sinkt der Nikkei - belastet von einem 13-prozentigen Absturz von Schwergewicht Softbank und schwachen Geschäftszahlen auch anderer Unternehmen. Die Zweitquartalszahlen verfehlten die Markterwartungen. Suntory Beverage & Food stürzen um knapp 12 Prozent ab, auch hier wurden die Markterwartungen unterboten. Olympus sacken um 9,5 Prozent ab, nachdem der Ausblick für den Betriebsgewinn gesenkt worden war. Der Kospi erholt sich von anfänglich höheren Verlusten. Anleger hofften auf positive Impulse vom G20-Gipflel, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Walt Disney haben leicht von Maßnahmen zur Kostenreduzierung profitiert. Der Kurs legte um 0,5 Prozent zu, die Aktie hatte aber den regulären Händel mit einem Plus von 5 Prozent beendet. Das Wall Street Journal hatte von einem Positionspapier an die Vorstände von CEO Bob Chapek berichtet, wonach Entlassungen im Zuge von Kostensenkungen wahrscheinlich seien.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.747,86 +0,1% 32,49 -7,1% S&P-500 3.992,93 +0,9% 36,56 -16,2% Nasdaq-Comp. 11.323,33 +1,9% 209,18 -27,6% Nasdaq-100 11.817,01 +1,8% 211,05 -27,6% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,113 Mrd 1,181 Mio Gewinner 2.064 2.902 Verlierer 1.095 375 Unverändert 131 112

Fester - Die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank nach unerwartet moderat ausgefallenen Inflationsdaten für Oktober, stützte weiter die Stimmung. Unterstützung erhielt sie davon, dass sich die US-Verbraucherstimmung im November stärker eintrübte als erwartet. Dazu gesellte sich die günstige Nachricht, dass in China die strengen Pandemie-Einschränkungen gelockert werden sollen, worüber schon länger spekuliert wurde. Unternehmensnachrichten gab es nur aus hinteren Reihen. Das Online-Rechtstechnologieunternehmen Legalzoom.com hat seinen Umsatzausblick angehoben, worauf der Kurs um 10,4 Prozent zulegte.

USA - ANLEIHEN

Wegen des Veterans Day fand am US-Anleihemarkt kein Handel statt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:56 % YTD EUR/USD 1,0317 -0,0% 1,0318 1,0242 -9,3% EUR/JPY 143,71 -0,4% 144,22 144,66 n.def. EUR/GBP 0,8775 +0,1% 0,8763 0,8719 +4,4% GBP/USD 1,1759 -0,1% 1,1776 1,1744 -13,1% USD/JPY 139,28 -0,3% 139,75 141,27 +21,0% USD/KRW 1.326,81 +1,0% 1.314,13 1.320,02 +11,6% USD/CNY 7,0458 -0,9% 7,1083 7,1035 +10,9% USD/CNH 7,0404 -0,9% 7,1059 7,0969 +10,8% USD/HKD 7,8389 +0,0% 7,8379 7,8366 +0,6% AUD/USD 0,6683 +0,2% 0,6671 0,6651 -8,0% NZD/USD 0,6090 +0,3% 0,6073 0,6037 -10,8% Bitcoin BTC/USD 16.362,03 -0,2% 16.395,58 17.357,03 -64,6%

Der Dollar, der tags zuvor nach den Inflationsdaten und mit den fallenden Marktzinsen auf Talfahrt gegangen war, wertete weiter ab. Mit der Aussicht darauf, dass sich die chinesische Wirtschaft wieder öffnet, war die US-Währung nun auch in der Funktion als sicherer Hafen nicht gefragt. Der Dollar-Index fiel um weitere 1,7 Prozent. Der Euro stieg auf 1,0357 Dollar und damit wieder deutlich über die Parität und das höchste Niveau seit Juli.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,45 88,96 -0,6% -0,51 +26,7% Brent/ICE 95,51 95,99 -0,5% -0,48 +30,2%

Die von Peking avisierten Lockerungen der Pandemie-Regeln verhalfen den Ölpreisen zu einem deutlichen Anstieg bis 2,9 Prozent. Dazu kam der schwache Dollar als Treiber.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.761,22 1.771,65 -0,6% -10,43 -3,7% Silber (Spot) 21,41 21,70 -1,4% -0,29 -8,2% Platin (Spot) 1.018,15 1.029,65 -1,1% -11,50 +4,9% Kupfer-Future 3,88 3,91 -0,9% -0,03 -12,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,7%) wurde weiter gestützt von den zuletzt kräftig gesunkenen Anleiherenditen. Auch der erneut schwache Dollar half.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

G20

Die Gesundheits- und Finanzminister der G20-Staaten haben im Vorfeld des G20-Gipfels in Indonesien einen Fonds zur Bekämpfung künftiger Pandemien ins Leben gerufen. Die G20 hätten sich auf den Aufbau eines Fonds in Höhe von 1,4 Milliarden Euro geeinigt, um künftig besser gegen Pandemien gewappnet zu sein, sagte der indonesische Präsident Joko Widodo.

GELDPOLITIK JAPAN

Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat seine Sorge vor einer schnellen Abwertung des Yen bekräftigt und versprach, sich weiterhin eng mit der Regierung abzustimmen. "Schnelle Währungsschwankungen sind für die japanische Wirtschaft nicht wünschenswert, da sie zu Unsicherheit führen und es den Unternehmen erschweren, Geschäftspläne zu erstellen", sagte Kuroda.

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN SINGAPUR - DEUTSCHLAND

Deutschland und Singapur wollen ihre Wirtschaftsbeziehungen vertiefen und sich dabei auf die Themen Nachhaltigkeit und Innovation konzentrieren. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Singapurs Industrie- und Handelsminister Iswaran vereinbarten auf der Asien-Pazifik-Konferenz (APK) der deutschen Wirtschaft in Singapur eine Rahmenerklärung, die Grundlage für einen regelmäßigen Austausch sein soll.

BEZIEHUNGEN IRAN - RUSSLAND

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit seinem iranischen Kollegen Ebrahim Raisi über eine engere Zusammenarbeit beider Länder gesprochen. Schwerpunkt eines gemeinsamen Telefonats sei "eine Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Handel" gewesen, teilte der Kreml mit. Putin scheint seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine auf internationaler Bühne zunehmend isoliert zu sein.

FTX

Bei der strauchelnden Kryptowährungsplattform FTX sind innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Konkursantrag in den USA unbefugte Transaktionen in Millionenhöhe vorgenommen worden. Es habe einen "unbefugten Zugriff auf bestimmte Vermögenswerte" gegeben, erklärte der neue FTX-Chef John Ray. Angaben zur Höhe der betroffenen Geldflüsse und zu den mutmaßlichen Urhebern machte er zunächst nicht.

