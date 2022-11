Die Aktien von Energiekonzernen wie BP oder OMV dürften eher verhalten in die neue Handelswoche starten. So sind die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Ein Barrel Brent kostete am Morgen 95,58 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 88,50 Dollar.Marktbeobachter erklären den leichten Rückgang der Ölpreise mit der aktuellen Kursentwicklung des US-Dollars. Nach starken Kursverlusten in der vergangenen Woche ...

