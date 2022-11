NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen von 128 auf 135 Franken angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Resultate des Luxusgüterkonzerns für das erste Geschäftshalbjahr bestätigten die starke Dynamik des gesamten Luxusportfolios, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Die wichtigste positive Überraschung sei das Umsatzwachstum der beiden größten Sparten der Gruppe (Jewellery Maisons und Specialist Watchmakers) zusammen mit den höher als erwartet ausgefallenen Ebit-Margen, die von einer guten Kostenkontrolle zeugten./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 01:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

RICHEMONT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de