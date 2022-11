Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz bietet bereits seit anderthalb Jahren in allen 165 Filialen einen Bargeld Service an - ganz ohne Mehrkosten für die Kundinnen und Kunden. Die Ergänzung durch die Visa Debit Card erweitert das Angebot, an den Kassen Bargeld beziehen zu können. Ebenfalls akzeptiert Lidl Schweiz nun auch das Zahlungsmittel Twint.Einfachheit, Zeitersparnis und keine Mehrkosten - Das sind die Vorteile für die Kundschaft von Lidl Schweiz mit dem Bargeld Service. Bei einem Einkauf kann mit der Maestro Card, mit der Mastercard Debit und ab Montag, 14. November 2022 neu mit allen Visa Debit Cards gleichzeitig auch Geld abgehoben werden. Lidl Schweiz ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden ein noch angenehmeres Einkaufen.Wer Bargeld braucht, muss seit Mai 2021 nicht mehr unbedingt zum nächsten Bankomaten oder an den Bankschalter gehen, sondern kann den gewünschten Betrag unkompliziert an den Lidl Kassen abheben - die Lidl Filialen sind bereits Bankomaten. Ab einem Einkauf von 10 Schweizer Franken sind Bargeldbezüge möglich. Dabei können Kundinnen und Kunden einen Betrag von 10 bis zu 300 Schweizer Franken beziehen. Mit der Erweiterung des Cashback Angebots um die Visa Debit Card deckt Lidl die am häufigsten verwendeten Kartentypen ab und erreicht damit noch mehr Kundinnen und Kunden.Für Lidl Schweiz steht die Einfachheit für seine Kundinnen und Kunden im Fokus. Dazu Stefan Kopp, Chief Financial Officer von Lidl Schweiz: "Einkaufen und Geldabheben geht gleichzeitig an unseren Kassen. Mit diesem Angebot möchten wir unserer Kundschaft eine zeitsparende Alternative zum Bargeldbezug bieten und das Einkaufen noch praktischer gestalten."Mit der Aufnahme von Twint als Zahlungsmittel in allen Schweizer Filialen geht Lidl Schweiz auf ein Kundenbedürfnis ein und schafft ein noch einfacheres und angenehmeres Einkaufserlebnis. Kundinnen und Kunden von Lidl Schweiz können nun mit Twint per Smartphone an der Kasse bezahlen.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100898533