JETZT ANSCHNALLEN: Battery-Metals-Aktie Infinity Stone kurz vorm Durchstarten!

Unsere brandaktuelle Hot-Stock-Empfehlung könnte ganz kurz vor einem raketenhaften Anstieg stehen! Die ganz konkreten Gründe hierfür lesen Sie in unserer heutigen Neuempfehlung!

Die Lithiumbranche boomt nach wie vor und erfreut sich bei der Investorengemeinde großer Beliebtheit.



Man kann von der Antriebsart der E-Autos halten was man möchte, die Angebotssituation des Rohstoffs Lithium spricht eine ganz klare Sprache. Der Branchendienst S&P Global geht in einer jüngsten Studie davon aus, dass es im Jahr 2030 ein Angebotsdefizit zwischen 0,25 bis 2 Mio. Tonnen Lithium geben wird. Die Analysten von Canaccord Genuity sagen immerhin ein Defizit von 0,5 Mio. Tonnen voraus.



Aktuell zieht auch der Preis für Lithiumcarbonat, das ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien ist, wieder kräftig an. Lag er noch im März 2021 bei 11.000 USD je Tonne ist er erst in der vergangenen Woche auf über 80.000 Dollar je Tonne angestiegen. (Stand: November 2022)



Experten sprechen davon, dass die Autobranche global wohl ihren Lithium-Bedarf für die kommenden beiden Jahre mehr oder weniger gedeckt hat. Engpässe bei der Lithiumversorgung werden allgemein ab Mitte 2024 erwartet. Und so verwundert es nicht, wenn Lithium-Explorer und -Produzenten auf der einen Seite und Autofirmen auf der anderen Seite sich immer mehr annähern. Erst vor kurzem hat Mercedes Benz mit der kanadischen Rock Tech Lithium eine Abnahmevereinbarung (off-take Agreement) geschlossen.



(Grafik unten) Nachfrage nach Lithium Carbonat 2020 bis 2030. Schätzungen von Canaccord Genuity aus August 2022. In hellblau die revidierten Schätzungen

(Grafik unten) Angebots-Defizit Lithium Carbonat 2021 bis 2030. Schätzungen von Canaccord Genuity aus August 2022. In hellblau die revidierten Schätzungen

Die EU-Kommission um Thierry Breton kam erst jetzt zur Erkenntnis, dass man bis zum Jahr 2030 rund 15-mal mehr Lithium, 4-mal mehr Kobalt und Graphit, sowie 3-mal mehr Nickel jährlich produzieren muss als jetzt, wenn man bis zum Jahr 2030 alle Autos durch E-Antrieb ersetzen möchte. Darüber hinaus werden auch rund 150 Gigawatt an Strom jährlich mehr benötigt, also 20 bis 25% mehr als jetzt, von der Infrastruktur zum Laden ganz zu schweigen.

Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/eu-kriegt-kalte-fuesse-scheitert-der-umstieg-auf-elektro-autos-li.284219

Auf die Suche nach solchen Rohstoffen geht man idealerweise dort, wo bereits in der Vergangenheit Lagerstätten mit hohen Gehalten entdeckt wurden.

Und unsere heutige Neuvorstellung ist genau dort fündig geworden:

INFINITY STONE VENTURES (Frankfurt: B2I / CSE: GEMS / WKN: A3DJBY) aus Kanada hat sich genau das zur Aufgabe gemacht und mit seinen mittlerweile sieben Projekten breit aufgestellt. Die Liegenschaften, die sich allesamt in den bergbaufreundlichen Regionen Ontario und Quebec befinden, enthalten die kritischen Metalle Graphit, Lithium, Kupfer, Mangan Nickel und Kobalt. All diese Metalle sind Hauptbestandteile, welche für die Batterietechnik notwendig sind.

• 7 Projekte in den bergbraufreundlichen Regionen Ontario und Quebec in Kanada

• 22% aller Aktien in Händen des Managements. Starke Insiderquote = Vertrauen!

• Die Lagerstätten enthalten Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel, Mangan und Kupfer

• Brandaktuell heute News zum 600m Bohrprogramm auf dem Graphitprojekt. Mit einem Abschnitt über 24m mit 25% Graphit hat man hier bereits in der Vergangenheit ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

• 3 Lithiumgebiete von INFINITY STONE VENTURES (Frankfurt: B2I / CSE: GEMS / WKN: A3DJBY) grenzen direkt an die Corvette Liegenschaft von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) an, die in den letzten 12 Monaten aufgrund von Weltklasse Lithium Bohrergebnissen um mehr als 1.200% zulegen konnte. 159,7m mit 1,65% Li2O sind eine der weltweit besten Lithium-Discoveries, die jemals erzielt wurden

• Newsflow garantiert! Ergebnisse von zwei Projekten ausstehend, Bohrungen auf insgesamt 4 Projekten im Gange oder kurz vor Beginn

• Durch ein Private Placement bei 0,25 CAD ist die Kasse mit derzeit mehr als 2,1 Mio. CAD gut gefüllt, um die Exploration und Expansion voranzutreiben

• Ein Lithiumprojekt direkt neben Frontier Lithium (TSX-V: FL)

• Dual-Listing an der australischen Börse ASX (Australian Stock Exchange) geplant um sowohl institutionelle als auch noch mehr Privatanleger zu erreichen

• Ab 14. November sollen auf dem neu erworbenen Galaxy Lithium Projekt luftgestützte geophysische Untersuchungen starten



Management kauft eigene Aktien über dem aktuellen Kurs

Wie die Daten auf canadianinsider.com zeigen, kaufte Michael Townsend, Executive Chairman und Director von Infinity Stone zuletzt im Oktober eigene Aktien zwischen 0,24 und 0,28 CAD (kanad. Dollar). Zuletzt handelte das Papier in Kanada bei 0,22 CAD, was es uns derzeit ermöglicht hier günstiger einzusteigen als das Management. 0,22 CAD entsprechen momentan 0,16 EUR.

Insgesamt sind rund 22% aller Aktien in Händen des Managements. Starke Insiderquote = Vertrauen!

7 PROJEKTE IN ZWEI BERGBAUFREUNDLICHEN REGIONEN

1. Camaro/Hellcat Lithium Projekte in Quebec

Insgesamt umfassen die Gebiete 5.187 Hektar in der James Bay Lithium Area von Quebec. Einer der Höhepunkte war die Entdeckung von 28 erfolgsversprechender pegmatitischer Erzgänge am nördlichen Rand der Hellcat-Claims, weshalb Infinity Stone seine Claims erweiterte.

Wie man per News vom 27. Oktober mitteilte, sind Ergebnisse von 87 Proben ausstehend und werden veröffentlicht sobald man diese in den kommenden Wochen aus dem Labor zurück erhält.

Nun soll aufgrund der positiven Ergebnisse eine geophysikalische Untersuchung des Projekts durchgeführt werden und anschließend im ersten Quartal 2023 sollen hier die Bohrungen bereits starten.

Interessant zu erwähnen dabei noch, dass die drei Claims (Camaro, Hellcat, Taiga) teilweise direkt an die Weltklasse Lithium-Entdeckung Namens Corvette von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) anschließen. PMET zählt mit mehr als 1.200% Kursgewinn zu den absolut besten Aktien an der gesamten TSX-Venture in den letzten 12 Monaten. Hauptverantwortlich für diesen grandiosen Erfolg waren zahlreiche sehr gute Bohrergebnisse wie z.B. 159,7m mit 1,65% Li2O. Es entwickelt sich dort eine Lagerstätte die zu den absolut besten und größten der Welt zählen wird.

LISTING IN AUSTRALIEN SORGT FÜR DOPPELT AUFMERKSAMKEIT

Die Aktien des Nachbarn PMET (Market Cap: 470 Mio. CAD) werden neben Kanada auch bald an der australischen Börse ASX handelbar sein, und auch hier ist die Reise noch nicht zu Ende. Wir sehen hier die Entstehung einer mindestens 80 Mio. Tonnen Weltklasse Lithiumcarbonat Lagerstätte, die vom Ex-CEO von Pilbara Minerals entwickelt wird und INFINITY STONE (Market Cap: 20 Mio. CAD) ist hier als Nachbar quasi LIVE dabei.

Auch INFINTIY STONE hat in seiner News per 05. Oktober mitgeteilt, bereits die ersten Schritte Richtung Listing an der australischen ASX vollzogen zu haben. Dadurch werden automatisch beide Unternehmen auf vielen neuen Radaren auftauchen, und natürlich ist auch der weitere Erfolg von PMET für Infinity Stone zuträglich und wird sowohl mehr institutionelle wie auch Privatanleger anlocken.

Michael Townsend, Executive Chairman von INFINITY STONE kommentierte: "Das Lithiumprojekt Taiga befindet sich in strategisch günstiger Lage und verfügt über bereits kartierte Pegmatite, die angesichts der jüngsten Entwicklungen anderer Betreiber in der Region ein beträchtliches Entdeckungspotenzial aufweisen. Aus den regionalen Kartierungen ist ersichtlich, dass es auf dem Projekt ein hohes Potenzial für weitere Pegmatite gibt."

2. Galaxy Lithiumprojekt in Quebec

Das Galaxy Projekt wurde zuletzt in Richtung Norden durch einen Zukauf vergrößert. Mittlerweile umfasst das Projektgebiet 9.423 Hektar und bislang wurden hier 30 pegmatische Vererzungen entdeckt.

Genau in dieser Woche (Start ab 14. November) möchte man mit luftgestützten geophysischen Arbeiten starten um letztendlich die besten Ziele für Bohrungen zu identifizieren.

Des Weiteren sind Ergebnisse von diesem Projekt ausstehend die jederzeit vorgelegt werden könnten.

Am 07. November gab Infinity Stone bekannt, dass man die Firma LGC Standards mit der Untersuchung einer 150 kg schweren Großprobe von Pegmatitmaterial beauftragt hat.

"Infinity Stone freut sich, seine Grundfläche auf dem Projekt Galaxy in Quebec zu erweitern", sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone. "Das Projekt Galaxy bietet aufgrund historischer Berichte eine sehr aussichtsreiche Gelegenheit für eine Lithiummineralisierung, insbesondere angesichts der Nähe zur Infrastruktur, des einfachen Zugangs und der niedrigen Explorations- und Betriebskosten", so Kalyan weiter.

3. Rockstone Graphitprojekt in Ontario - NEWS HEUTE!

Auf dem Graphitprojekt Rockstone in Ontario ist Anfang November das Herbstbohrprogramm mit 600m Länge gestartet.

Brandaktuell hat man heute ein Update zu den Bohrungen gegeben. Bohrloch RS-22-01 wurde fertiggestellt, und lieferte schon mal hervorragende optische Eindrücke.

Man plant bis zum 18. November (also schon diese Woche Freitag) das komplette Bohrprogramm mit Bohrloch RS-22-03 abgeschlossen zu haben.

Foto des Bohrkerns RS-22-01. "Massive Graphite bei 69,5m"

Auf die anschließenden Ergebnisse darf man schon jetzt gespannt sein.

Die bisherigen 8 historischen Bohrungen zeigten alle eine hohe Mineralisierung. Vor allem das Discovery-Hole GC-12-01 sei hier erwähnt, bei dem man sensationelle 25% Graphit über 24m bohren konnte.

Insgesamt hat man auf dem Rockstone Projekt bislang weitere 18 bohrbereite Ziele identifizieren können. Neben den hohen Graphitgehalten wurden hier auch Kupfer und Zink Vererzungen festgestellt.

Die Infrastruktur ist hier direkt an einem Highway und nur 5km entfernt von einer großen Bahnlinie denkbar vorbildlich. Auch die nächstgrößere Stadt inklusive Hafen (Thunder Bay) ist nur 50km entfernt.

Das Unternehmen SGS Labs wurde von INFINITY STONE mit der Durchführung eines Flotations- und hydrometallurgischen Testprogramms beauftragt, die u.a. eine 2,7kg schwere Gesteinsprobe untersuchen sollen. Ziel ist es die Reinheit von zuletzt 96,1% auf über 99,8% zu bekommen und damit die Bestätigung über batteriefähiges Material zu haben.

SGS ist das weltweit führende Labor für Untersuchungs-, Prüfungs-, Zertifizierungs- und Testservices. Es ist seit mehr als 75 Jahren in Kanada aktiv. SGS' globale Kompetenzzentren für die marktführenden metallurgischen und geochemikalischen Arbeiten befinden sich in Lakefield, Vancouver, Toronto und Quebec City.

4. Zen-Whoberi Kupfer-Kobalt Projekt in Quebec

Vom Zen-Whoberi Projekt gab es am 16. September gute Nachrichten. Auf der Liegenschaft befinden sich Kupfer-, Kobalt- und Nickelvorkommen. Bei einer Probenentnahme wurde nahe der Oberfläche eine neue Zone mit einem Kupfergehalt von 15,5% gefunden, sowie 14,9 g/t Silber, 0,4 g/t Gold, 0,114% Nickel und 216ppm Kobalt. Vergangene Bohrungen beinhalteten z.B. 22,8m mit 0,57% Kupfer.

Vom 680 Hektar großen Projekt sind Ergebnisse ausstehend und Bohrungen geplant.

Das Projekt liegt 30km nördlich von Mount Laurier und mit 300km Entfernung relativ nah an der Home Copper Produktionsanlage von Kupfergigant Glencore.

Bis dato konnte das technische Team bereits mehrere sichtbare Gold- und Kupfermineralisierungen in Aufschlüssen identifizieren. Das Arbeitsprogramm umfasste die erneute Beprobung bekannter Aufschlüsse, die Entdeckung der Zone Centauri sowie die Entdeckung einer neuen mineralisierten Zone mit einer Länge von mindestens 275 Metern und einer Breite von 30 Metern, die als Zone Nebula bezeichnet wurde.

5. Buda Lithiumprojekt in Ontario

Dieses Lithiumprojekt umfasst 68 Claims über 1.203 Hektar und liegt 50km westlich von Thunder Bay in Ontario. Im Jahr 2009 wurden bei Bodenproben folgende Highlights erzielt: 210 ppm Lithium 102 und 143 ppm Niobium sowie 764 und 1080 ppm Rubidium.

Es scheint sich hier um eine "LCT-Lagerstätte" zu handeln. Denn bei früheren Arbeiten wurden hier bereits 7 Lithium-Cäsium-Tantalum Pegmatite festgestellt.

6. PAK South und Pak Southeast Lithiumprojekt in Ontario

Hier haben wir es mit einer strategischen Lithium-Landposition zu tun, die sich direkt angrenzend zu Frontier Lithium (TSX-V: FL) befindet, die auf dem Nachbarprojekt 405m mit 1,5% Li2O bohren konnten, was ein absolutes Weltklasse Ergebnis ist. INFINITY STONE sicherte sich hier insgesamt rund 1.400 Hektar Land aufgeteilt in zwei Projektgebiete, die noch weiterer Erforschung benötigen.

7. Thor Manganprojekt in Quebec

Aussichtsreiche Manganlagerstätte die insgesamt eine Fläche von 1.396 Hektar umfasst. Bei historischen Bohrungen der Firma Quebec Manganese Mines Ltd. wurden ökonomische Ergebnisse erzielt. Die Highlights:

29,56% Mangan über 4,9m

18,73% Mangan über 8,2m

13,96% Mangan über 4m



Die Marktdaten der letzten zwei Jahre zum Rohstoff Mangan zeigen, dass der Preis durch alle Flakegrößen hinweg zwischen 130 bis 200% zulegen konnte. Marktforscher gehen von einem anhaltenden Angebotsdefizit und weiter steigenden Preisen aus.

Der Anteil von Mangan in aktuellen Lithium-Ionen Batterien ist um den Faktor 10 bis 15 höher als Lithium.

Der Fokus von Infinity Stones Fokus u.a. auf Lithium und Graphit wurde durch die jüngste Ankündigung von Honda und LG bezüglich ihres Joint-Venture-Batteriewerks, das in Fayette County, Ohio, errichtet werden soll, weiter verstärkt. Honda und LG Energy Solution investieren 3,5 Milliarden Dollar in das Werk, das schätzungsweise 2.200 Arbeitsplätze schaffen wird. Infinity Stone setzt sich für die Entwicklung von Ressourcen für Batteriemetalle ein, um die schnell wachsende nordamerikanische Batterielieferkette zu unterstützen.

Anstehende Meilensteine von INFINITY STONE VENTURES (Frankfurt: B2I / CSE: GEMS / WKN: A3DJBY) laut aktueller Unternehmenspräsentation

• 7 Projekte in den bergbraufreundlichen Regionen Ontario und Quebec in Kanada

• 22% aller Aktien in Händen des Managements. Starke Insiderquote = Vertrauen!

• Die Lagerstätten enthalten Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel, Mangan und Kupfer

• Brandaktuell heute News zum 600m Bohrprogramm auf dem Graphitprojekt. Mit einem Abschnitt über 24m mit 25% Graphit hat man hier bereits in der Vergangenheit ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

• 3 Lithiumgebiete von INFINITY STONE (CSE: GEMS) grenzen direkt an die Corvette Liegenschaft von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) an, die in den letzten 12 Monaten aufgrund von Weltklasse Lithium Bohrergebnissen um mehr als 1.200% zulegen konnte. 159,7m mit 1,65% Li2O sind eine der weltweit besten Lithium-Discoveries die jemals erzielt wurden

• Newsflow garantiert! Ergebnisse von zwei Projekten ausstehend, Bohrungen auf insgesamt 4 Projekten im Gange oder kurz vor Beginn

• Durch ein Private Placement bei 0,25 CAD ist die Kasse mit derzeit mehr als 2,1 Mio. CAD gut gefüllt, um die Exploration und Expansion voranzutreiben

• Ein Lithiumprojekt direkt neben Frontier Lithium (TSX-V: FL)

• Dual-Listing an der australischen Börse ASX (Australian Stock Exchange) geplant um sowohl institutionelle als auch noch mehr Privatanleger zu erreichen

• Ab 14. November sollen auf dem neu erworbenen Galaxy Lithium Projekt luftgestützte geophysische Untersuchungen starten

INFINITY STONE VENTURES (Frankfurt: B2I / CSE: GEMS / WKN: A3DJBY) ist mit seinen mittlerweile sieben Projekten breit aufgestellt. Die Liegenschaften, die sich allesamt in den bergbaufreundlichen Regionen Ontario und Quebec befinden, enthalten die kritischen Metalle Graphit, Lithium, Kupfer, Mangan Nickel und Kobalt. All diese Metalle sind Hauptbestandteile welche für die Batterietechnik notwendig sind.

Newsflow ist durch die ausstehenden Ergebnisse von gleich 4 Projekten garantiert. Der geplante Börsengang in Australien und die direkte Nähe zu Top-Performer Patriot Battery Metals wird weiter für Aufmerksamkeit sorgen. Fallen die Explorationsergebnisse positiv aus, und liefern die anschließenden Bohrungen entsprechende Resultate, so stehen wir hier wohl vor spannenden Zeiten mit weitaus höheren Kursen.

Chart INFINITY STONE VENTURES (CSE: GEMS / WKN: A3DJBY) an der kanadischen CSE.

Technisch sieht es hier ganz gut aus. Die Aktie prallte zuletzt an ihrer Aufwärtstrendlinie nach oben ab, und das Handelsvolumen ist seit Ende August überdurchschnittlich hoch. Eine impulsive Aufwärtsbewegung ist bei positiven Ergebnissen zu erwarten.

Der letzte Schlusskurs von 0,22 CAD (kanad. Dollar) entspricht ca. 0,16 EUR.

Wir bleiben hier dran!

