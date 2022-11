Frankfurt (ots) -Am 14. und 15.11.2022 findet der Bundesleistungswettbewerb der Maler und Lackierer in Nürnberg statt. Aus 15 Bundesländern treten die besten Gesellinnen und Gesellen ihres Ausbildungsjahres gegeneinander an. Sieben Frauen und acht Männer zeigen mit praktischen Wettbewerbsarbeiten, wie sie ihr Handwerk beherrschen. Die Aufgabe weist dabei schon in eine bestimmte Richtung - nämlich nach Danzig, wo im nächsten Jahr die Meisterschaft auf europäischer Ebene, die Euro Skills, ausgetragen wird. Im Bundeswettbewerb werden die 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen Wandflächen nach einem vorgegebenen Konzept, das auch den Schriftzug "Danzig 2023" beinhaltet, gestalten. Abgerundet wird die Leistungsschau mit einem Speed-Wettbewerb, in dem handwerkliches Geschick unter Zeitdruck gezeigt werden muss.Die räumlichen Bedingungen, um einen solchen Wettbewerb veranstalten zu können, bietet die Handwerkskammer für Mittelfranken mit ihrer Ausbildungswerkstatt.Mathias Bucksteeg, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Farbe, der den Wettbewerb ausrichtet, sieht den kommenden Tagen mit Spannung entgegen: "Es ist immer wieder grandios zu sehen, was die jungen Leute in so kurzer Zeit abliefern. Damit sind sie ganz wichtige Botschafter und Botschafterinnen für die Ausbildung zum Maler und Lackierer, die viel vielfältiger und anspruchsvoller ist, als man gemeinhin annimmt!"Die drei Bestplatzierten des Bundeswettbewerbs werden ins Nationalteam aufgenommen und haben damit die Chance, sich im nächsten Schritt für die Euro Skills zu qualifizieren. Dort darf nämlich nur der oder die Beste des Teams antreten.Unterstützt wird der Bundesverband bei der Ausrichtung des Bundesleistungswettbewerbs durch die Mega eG, Handwerkskammer für Mittelfranken, die Maler- und Lackiererinnung Bezirk Mittelfranken, sowie die Firmen CAPAROL, CWS-boco, Mirka, PUFAS, Storch, Stabila und Tesa.Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz umfasst 300 regionale Innungen und 17 Landesinnungsverbände. Er vertritt 39.722 Maler- und Lackiererbetriebe, davon ca. 3.500 Fahrzeuglackierbetriebe, mit einem Gesamtumsatz von 17,7 Mrd. Euro.Pressekontakt:Simone DiehlReferentin Bildung Bundesverband Farbediehl@farbe.de0160-1539618Original-Content von: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129758/5369165