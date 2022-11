Singapore (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Kryptowährungsbörse Bitget hat die Einführung ihrer neuen Funktion "Bitget Insights" angekündigt. Das Feature dient der Integration von Social Media mit Social Trading über die Bitget-Börse. Die Einführung kennzeichnet die nächste Stufe der Krypto-Social-Trading-Initiative von Bitget, von der sowohl neue Kleinanleger als auch erfahrene Trader profitieren sollen.Über Bitget Insights erhalten neue Anleger Einblicke von erfahrenen Händlern. Im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen garantiert Bitget, dass alle veröffentlichten Einblicke von verifizierten und glaubwürdigen Händlern stammen. Dadurch sparen neue Anleger Zeit, Ressourcen und potenzielle Verluste, die durch Kryptowährungs-"Schilling", falsche Empfehlungen oder anderen Krypto-Betrug entstehen.Um sicherzustellen, dass Bitget Insights den Nutzern wertvolle und aufschlussreiche Einblicke bietet, können nur Händler, die bestimmte Kriterien erfüllen, diese neue Funktion nutzen und posten. Das heißt beispielsweise, ein verifizierter Händler auf der Bitget-Plattform sein. Darüber hinaus müssen sie über eine große und nachweisbare Anzahl von Followern auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verfügen. Andere Händler können die von den verifizierten Händlern geposteten Erkenntnisse, wie technische Strategien oder Marktanalysen, verfolgen und für sich nutzen.Die Entscheidung von Bitget, qualifizierte Händler zu akkreditieren, basierte vor allem auf der Tatsache, dass böswillige Agenten weit verbreitet sind und Betrug auf anderen Social-Media-Plattformen häufig vorkommt. Dies macht es neuen Händlern schwer, fundierte Entscheidungen über ihre Geschäfte und Investitionen zu treffen. Da die Händler auf der Grundlage der tatsächlichen Handelsdaten an der Börse verifiziert werden, zielt Bitget Insights darauf ab, einen besseren Schutz für neue Nutzer zu bieten, die in den Markt eintreten.Bitget Insights ermöglicht es den akkreditierten Händlern außerdem, ihre Präsenz in der Community auszubauen, indem sie Marktmeinungen und Handelsstrategien mit potenziell Millionen von bestehenden Händlern auf der weltweiten Plattform von Bitget teilen. Die akkreditierten Händler profitieren zudem von Bitget Copy Trade, dem Vorzeigeprodukt sozialen Kryptohandels.Gracy Chen, die Geschäftsführerin von Bitget, erklärt: "Innovative Handelsprodukte und Social-Trading-Dienste sind die Quintessenz und die Hauptmerkmale von Bitget. Aufgrund seiner Arbeit an der Verbesserung von Produkten durch Innovation ist Bitget ein Pionier im Krypto-Social-Trading. Auf 'Bitget Insights', der Social-Trading-Plattform, auf der wertvolle Informationen für jedermann zugänglich sind, können die kuratierten und verifizierten Trader und ausgewählten Meinungsführer ihre Chartanalysen, technischen Strategien und Artikel posten, und so ihre Erkenntnisse mit ihren Followern teilen.""Vor allem hören wir unserer Community aktiv zu und wissen, dass viele Informationen und Fehlinformationen über Web3 schwer zu durchschauen sind, insbesondere für neue Investoren. Als Krypto-CEX (Centralised Exchange) sind wir in einer einzigartigen Position, um Händlern und Web3-Investoren zu helfen, Informationen zu sammeln und Einblicke von verifizierten Händlern auf unserer Plattform zu erhalten. Letztendlich macht dies Kryptowährungen für breitere Märkte oder Einzelpersonen zugänglicher, die ansonsten gegenüber Web3 zögern würden."Um den Start von Bitget Insights zu feiern, hat Bitget eine Kampagne für nutzergenerierte Inhalte mit Werbegeschenken und einem Gewinnspiel für die Nutzer vorbereitet, die originelle Einblicke und Inhalte auf der Plattform veröffentlichen. Den Gewinnern winken bis zu 100.000 $BGB, von Bitgets neuestem Partner Lionel Messi signierte Souvenirs und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (https://www.bitget.com/en/).Informationen zu Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist eine der fünf weltweit führenden Kryptowährungsbörsen mit innovativen Produkten und sozialen Handelsdiensten als Hauptmerkmalen. Sie bedient derzeit über 8 Millionen von Nutzern in weltweit mehr als 100 Ländern.Die Börse hat es sich zum Ziel gesetzt, den Nutzern sichere Handelslösungen anzubieten und will die Akzeptanz von Kryptowährungen durch die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern wie der argentinischen Fußballlegende Lionel Messi und dem italienischen Spitzenfußballverein Juventus erhöhen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1944008/Bitget_Insights.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bessere-initiativen-zum-social-trading-bitget-startet-bitget-insights-301675526.htmlPressekontakt:Sylvia Huang,Senior PR Manager,sylvia.huang.yq@bitget.com,+43 (0)6606812674Original-Content von: Bitget Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166756/5369158