Der Autokonzern (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) konnte am vergangenen Donnerstag die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart unten eingezeichnet) nach oben durchbrechen und damit ein neues Kaufsignal generieren. In der Folge kam es auch am Freitag zu weiteren Kursgewinnen, die dieses Kaufsignal bestätigten. Auch am heutigen Montag legt die Aktie beim Start in die neue Handelswoche erneut zu und notiert aktuell bei 65,62 Euro. Potentielle Longpositionen ...

