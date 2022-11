Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Jyske Invest - delisting

Due to liquidation, last day of trading UCITS shares in below two sub-funds issued by Investeringsforeningen Jyske Invest will be 2 December 2022. ISIN: DK0010293554 ------------------------------------------------------ Name: Jyske Invest Kinesiske Aktier KL ------------------------------------------------------ Last day of trading: 2 December ------------------------------------------------------ Short name: JYIKIKL ------------------------------------------------------ Orderbook ID: 20292 ------------------------------------------------------ ISIN: DK0010303296 ---------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Indiske Aktier KL ---------------------------------------------------- Last day of trading: 2 December ---------------------------------------------------- Short name: JYIINAKL ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 24639 ---------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66