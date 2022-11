Freiburg (ots) -



Nun ist vor der Weihnachts-WM-Pause also doch wieder alles wie immer. Fast. Der FC Bayern hat sich berappelt und führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga an. Auch die Leipziger mischen nach Anlaufschwierigkeiten und Trainerwechsel erneut vorne mit. Und die Dortmunder sind - wie gewohnt - irgendwie dabei, aber auch nicht. Allerdings haben sich auch zwei andere Teams ins Verfolgerfeld geschlichen - und behaupten dort beharrlich ihre Positionen. Der SC Freiburg und Union Berlin haben die Langeweile aus der Liga vertrieben. Sie mischen sich in die Spitzengruppe der Beletage des deutschen Profifußballs. Ihr Rezept: Kontinuität und Kreativität. http://mehr.bz/bof8660



