Nach dem Kursfeuerwerk von Donnerstag konnte die US-Börsen am Freitag zum Wochenausklang weitere Kursgewinne verbuchen. Neben der Aussicht auf einen etwas moderateren geldpolitischen Kurs der Fed stützten auch Signale über mögliche Lockerung der Covid-Restriktionen in China die Märkte. Der Dow Jones schloss am Freitag mit einem Plus von 0,10 % bei 33.747 Punkten und erreichte damit ein Wochenplus von 4,15 %.Der marktbreitere S&P 500 beendete den Handel mit einem Plus von 0,92 % bei 3.992 Punkten, während der Technologieindex Nasdaq 100 um 1,82 % auf 11.817 Punkte zulegte. Auch an den deutschen Börsen dürften heute die Gespräche von Joe Biden mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Bali stehen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,50 % bei 14.295 Punkten und bleibt damit weiter Erholungskurs.



