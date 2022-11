Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Verbraucherpreis-Inflation in den USA im September noch nach oben überrascht hatte, lag die Inflation im Oktober unter den Erwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Preisauftrieb sei von 8,2% auf 7,7% p.a. (gegenüber 8,0% erwartet) gefallen und die Kerninflation von 6,6% auf 6,3% p.a. (gegenüber 6,5% erwartet). Diese Überraschung sei vor allem auf einen weniger dynamischen Preisdruck bei Gütern ex Energie und Nahrungsmittel (Kernwaren) zurückzuführen, deren Preisauftrieb von 0,6% auf 0,3% p.m. zurückgegangen sei. Die Kerngüterpreise seien sogar um 0,4% p.m. gesunken, während die Kerndienstleistungspreise um 0,5% p.m. gestiegen seien, was ebenfalls gedämpfter sei als zuvor. Bei den Preisen für Kerndienstleistungen seien es vor allem Mieten, die weiterhin dynamisch wachsen würden. ...

