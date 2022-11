LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Analystin Emily Field errechnet in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf den Studienrückschlag mit dem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab einen angemessenen Abschlag von 2 Prozent für die Aktien der Schweizer. Aufgrund der Enttäuschung könnte es aber zunächst stärker abwärts gehen, so die Expertin. Sie mag Roche aber auch ohne Gantenerumab./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 06:46 / GMT



ISIN: CH0012032048

