CBD im Kommen: Deutschlands "Grüner Goldrausch"

Am 26. Oktober 2022 hat das deutsche Bundeskabinett Pläne zur Entkriminalisierung des Kaufs und Besitzes von Cannabis für den Freizeitgebrauch gebilligt.

Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Legalisierung und eine Chance für die nordamerikanische Industrie, im reichsten und bevölkerungsreichsten Land Europas Fuß zu fassen.

Wenn es um die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene geht, gibt es keinen Ort auf der Welt, der derzeit so spannend ist wie Deutschland.

Die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat Pläne für die Legalisierung von Cannabis vorgelegt, die Deutschland zu einem der ersten Länder in Europa machen würden, in denen Gras legal ist.

Wie eine Umfrage im letzten Jahr ergab, könnte die Legalisierung von Cannabis Deutschland jährliche Steuereinnahmen und Kosteneinsparungen von etwa 4,7 Milliarden Euro einbringen und 27.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Wir glauben, dass Unternehmen in der CBD- und Cannabis-Branche, die ihre Produkte in den USA und der EU vertreiben, eine Phase des Hyperwachstums durchlaufen werden und dass dies eine großartige Branche ist, in die Anleger:innen in einer Zeit investieren können, in der es immer schwieriger wird, Möglichkeiten zu finden, große Renditen zu erzielen.

Solche Unternehmen sind selten zu finden, aber noch seltener ist unserer Meinung nach ein Unternehmen, hinter dem eine prominente Familie steht, dessen Produkte von den größten Einzelhändlern der Welt verkauft werden und das in einem explosiv wachsenden Sektor börsennotiert ist. Bis jetzt...

Wir sind stolz darauf, Ihre Aufmerksamkeit auf ein Verbrauchermarkenunternehmen zu lenken, das den globalen Markt durchdrungen hat und an der Börse gehandelt wird: "Ambari Brands Inc." (CSE: AMB | WKN: A3DP2A)

WAS FÜR EIN UNTERNEHMEN IST AMBARI BRANDS?

Ambari Brands ist ein Konsumgüterunternehmen, das sich auf die Entwicklung von CBD- und Cannabis-Produkten konzentriert.

"CBD" oder Cannabidiol macht den zweitgrößten Wirkstoffanteil in Cannabis (Marihuana) aus. CBD wird direkt aus der Hanfpflanze gewonnen oder synthetisch hergestellt.

Sowohl Deutschland als auch die USA stehen kurz vor der vollständigen Legalisierung, was unserer Meinung nach für einen massiven Bullenmarkt für das "grüne Gold" sorgen wird.

Der CBD-Industrie in den USA steht unserer Meinung nach massives Wachstum bevor, da die US-Regierung ihren lang erwarteten Vorschlag zur Legalisierung von Marihuana vorgestellt hat und eine weitreichende Gesetzgebung ankündigt, die das Verbot der Droge auf Bundesebene aufhebt und den einzelnen Bundesstaaten damit die Befugnis überträgt, selbst über deren Regulierung zu bestimmen.

Wir glauben, dass es, sobald das geschieht, einen massiven Ansturm auf CBD- und Cannabis-Aktien geben wird, die in den USA und Europa weite Verbreitung finden.

Vor 4 Jahren haben Anleger:innen mit Aktien, deren Wert nach der Ankündigung der Legalisierung auf Bundesebene in Kanada drastisch gestiegen war, große Gewinne erzielt.

Wir gehen nun davon aus, dass - sobald die USA oder Deutschland die Legalisierung von Cannabis ankündigen - Unternehmen in der CBD- und Cannabis-Branche wie Ambari Brands und seine Aktionär:innen solide Gewinne einfahren werden, in deren Genuss viele Unternehmen und Aktionär:innen auch 2017 und 2018 kamen.

Für eine Investition in Cannabis-Aktien spricht heute vor allem das langfristige Wachstumspotenzial der Branche.

Die massive Börsenrallye, die 2017-2018 international stattfand, als Kanada die Legalisierung ankündigte, wird unserer Meinung nach im Vergleich dazu verblassen, wenn zwei große Länder wie Deutschland und die USA die Legalisierung ankündigen, und wir glauben, dass dies sehr bald geschehen wird.

Die Analyst:innen von Allied Market Research gehen davon aus, dass der Cannabis-Markt weltweit bis 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20 % wachsen und dann einen Wert von fast 149 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Erst kürzlich haben die US-Bundesstaaten New Jersey und New York Gesetze verabschiedet, die den Konsum von Marihuana für Erwachsene erlauben.

International ist Deutschland auf dem besten Weg, das größte Land zu werden, das Cannabis erlaubt, da es ebenfalls eine Legalisierung bereits im nächsten Jahr erwägt.

Derweil setzt sich in Australien eine politische Partei, die Grünen, ebenfalls für die Legalisierung von Marihuana ein.

Ambari Brands (CSE: AMB | WKN: A3DP2A) hat bereits mit dem Verkauf seiner CBD-Produkte bei den größten Einzelhandelsunternehmen der USA und in der EU begonnen.

Die EU wartet ab, was in Deutschland passiert, und sobald Deutschland Cannabis legalisiert, werden sich die Schleusen für den Rest Europas für CBD und Cannabis öffnen.

Wir glauben, dass Unternehmen wie Ambari, die den europäischen Markt bereits durchdrungen haben, zu den Gewinnern dieser Legalisierung gehören werden, da sie mit ihren Produkten an einer Vielzahl von Standorten in ganz Europa bereits einen Vorsprung vor der Konkurrenz haben und stetig wachsen.

Ambari hat gerade sein EU-Konformitätszertifikat erhalten, das dem Unternehmen gestattet, seine CBD-Hautpflegeprodukte in der EU zu verkaufen!!!

Das Wichtigste ist, sich frühzeitig in den richtigen Unternehmen zu positionieren und nicht erst, wenn die Hausse beginnt, denn dann ist es meist zu spät.

Wir glauben, dass die Legalisierung in den USA und Deutschland kurz bevorsteht durch die neue Gesetzgebung, die von den Demokraten bzw. der deutschen Koalitionsregierung vorgeschlagen wurde.

Ambari hat sich zum Ziel gesetzt, ein vertikal integrierter Hersteller ausgerechnet von CBD und Cannabis zu werden.

Unseren Recherchen zufolge hat kein anderes CBD- oder Cannabis-Unternehmen bisher eine solche Prominenz erreicht wie Ambari, da die größten Prominenten der Welt das Unternehmen unterstützen.

In der heutigen Zeit der sozialen Medien brauchen erfolgreiche Marken eine große Anzahl von Influencer:innen, um ihren Umsatz zu steigern, und Ambari hat gerade die größten Influencer:innen der Welt gewonnen, um für seine Marke zu werben.

Ambari will neben der Entwicklung von CBD-Kosmetik und -Hautpflege weitere Produkte, nicht nur im Kosmetikbereich, sondern auch Lebensmittel, Getränke, Salben, Kapseln, E-Zigaretten und vieles mehr entwickeln. Außerdem wird Ambari durch die Übernahme anderer Unternehmen wachsen.

Dem CEO zufolge strebt Ambari eine vertikale Integration mit eigener Hanfversorgung an, indem es schließlich Hanffarmen errichten will, die Hanf für seine eigenen Produkte und für den Verkauf an andere CBD-Unternehmen liefern können.

Die CBD-Branche ist Schätzungen zufolge wesentlich größer als die Cannabis-Branche. Aus diesem Grund will sich Ambari selbst mit Hanf versorgen und auch andere Unternehmen mit CBD beliefern. (CSE: AMB | WKN: A3DP2A)

Ambari hat sich nicht nur zu einer Online-Sensation entwickelt, sondern ist auch dabei, sich im Einzelhandel zu etablieren.

Das Unternahmen ist derzeit in den größten Luxusgeschäften der USA wie Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman und vielen weiteren im gesamten Land vertreten.

Ambari hat die EU-Zulassung für den Verkauf seiner CBD-Produkte erhalten und bereits mit der Expansion nach Europa begonnen.

Ambari verhandelt mit großen Einzelhändlern im Vereinigten Königreich, Deutschland und den nordischen Ländern, um dort den Vertrieb über die bekanntesten Einzelhändler aufzunehmen.

Was seine Wachstumschancen angeht, ist das Unternehmen sowohl in Europa als auch in den USA perfekt positioniert, wenn die Legalisierung erfolgt.

Neben der EU expandiert Ambari auch in den sehr vermögenden Markt der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Unternehmen wächst schnell, und mit jedem Tag, an dem der Vertrieb wächst, steigt auch die Bewertung. Deshalb glauben wir, dass Ambari Brands ein enormer Erfolg sein wird!

Mit dieser EU-Zulassung kann Ambari nun Haushalte in vielen europäischen Ländern wie Deutschland, dem Vereinigten Königreich und vielen anderen direkt beliefern.

Wir sind der Ansicht, dass ein Unternehmen wie Ambari mit seinem massiven Vertrieb ein großer Gewinner für die Aktionär:innen sein wird.

Ambari Brands (CSE: AMB | WKN: A3DP2A), die Muttergesellschaft von Ambari Beauty, will durch Akquisitionen zusätzlich wachsen. Das Unternehmen beabsichtigt, Verbrauchermarken außerhalb der Schönheitsbranche zu erwerben und konzentriert sich dabei auf alle wachstumsstarken Konsumgütersektoren.

Ambari Beauty war die erste Tochtergesellschaft; das Unternehmen plant jedoch mehrere Bereiche, die sich auf verschiedene Produkte im Bereich CBD und Cannabis konzentrieren.

Unserer Meinung nach ist dieses Geschäftsmodell großartig, da Ambari Brands mit seiner Marketingerfahrung und seinen Kontakten zu Prominenten und innerhalb der Branche mehr Verbrauchermarkenunternehmen unterstützen kann.

Diese Strategie umfasst den Erwerb kleinerer vielversprechender Marken und die Steigerung der Einnahmen durch Branchenerfahrung und Kontakte, was letztlich den Wert von Ambari Brands erhöhen wird. Wir glauben, dass dies für Ambari Brands ein Weg sein könnte, ein echtes globales Konglomerat zu werden.

'Konsumgüter'unternehmen sind berüchtigt dafür, durch Übernahmen zu wachsen und dann bereits erfolgreiche Marken bei der Internationalisierung zu begleiten und ihnen die notwendige Unterstützung zu leisten.

Unternehmen wie LVMH, Nestle, Beiersdorf, die Henkel AG oder Proctor & Gamble sind einige Beispiele für erfolgreiche Konsumgüterunternehmen, die massive Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Marken erzielen.(CSE: AMB | WKN: A3DP2A)

Wir sind fest davon überzeugt, dass Ambari für Aktionär:innen ein enormer Gewinn sein kann.

Cannabis-Produktionsanlagenmit "sauberer Energie"

Ambari Brands stellt derzeit Produkte her, die CBD (Cannabidiol) und Cannabis enthalten, sowie Produkte, bei denen das nicht der Fall ist.

Anleger:innen positionieren sich jetzt in Unternehmen, die sich mit Cannabis und CBD beschäftigen, wie Ambari.

Die Cannabisproduzenten bemühen sich in Erwartung der bevorstehenden Legalisierung um Anlagen für den Anbau von Cannabis.

Angesichts der aktuellen Cannabisprodukte von Ambari und der steigenden Energiekosten will Ambari mit Grünem Wasserstoff betriebene Anlagen für den Indoor-Anbau von Cannabis und die Herstellung von Cannabis- und CBD-Produkten nutzen.

Ambari würde separate Anlagen für die Herstellung von Nicht-Cannabisprodukten verwenden, um die Vorschriften einzuhalten, wonach Cannabis oder cannabishaltige Produkte nicht in der selben Anlage hergestellt werden dürfen, in der auch Nicht-Cannabisprodukte produziert werden.

Das Unternehmen will Hanf im Freien für seine eigenen Produkte und den Verkauf an andere Marken anbauen; für den Cannabisanbau sind Indoor-Anlagen jedoch der beste Weg, um die Qualität zu erhalten, die von den Verbraucher:innen erwartet wird.

Marihuana mag zwar natürlich aussehen und riechen, doch sein ökologischer Fußabdruck ist alles andere als grün. Gras dürstet nach Energie.

Die Cannabisindustrie ist sehr energieintensiv. In den zahlreichen Anbaubetrieben müssen oftmals 24 Stunden am Tag Beleuchtungsanlagen, Heizungs-, Belüftungs- und Klimatisierungssysteme betrieben werden.

Ambari bietet eine Lösung für diesen Energieverbrauch, indem es Anbaumöglichkeiten nutzen möchte, die mit Grünem Wasserstoff betrieben werden.

Dadurch werden die Kosten der Cannabisproduktion in einer Zeit, in der die Energieversorgung rasch von Erdgas auf "saubere' Quellen umgestellt wird, drastisch gesenkt.

Wir empfehlen den Leser:innen, sich auf www.ambaribrands.com ausführlicher zu informieren.

KOURTNEY KARDASHIANS "POOSH" UNTERZEICHNET VERTRAG MIT AMBARI BRANDS

Ambari Brands hat einen Multimillionen-Dollar-Deal mit Kourtney Kardashians "Poosh", einer Gesundheits- und Lifestyle-Marke und digitalen Plattform geschlossen, die die internationale Aufmerksamkeit der größten Einzelhändler der Welt auf sich gezogen hat. Diese Zusammenarbeit hat dem Unternehmen viele neue Möglichkeiten eröffnet und es auf ein höheres Entwicklungsniveau gebracht.

Diese Zusammenarbeit könnte Ambari Brands in die Lage versetzen, zu einem der weltweit führenden Unternehmen für CBD-Verbraucherprodukte zu werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Ambari und "Poosh" begann mit einer exklusiven Eröffnungsfeier im Privathaus der Kardashians in Calabasas. Zahlreiche prominente Hollywood-Stars wie Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian und Kris Jenner waren unter den Gästen.

Die Eröffnungsfeier war ein enormer Erfolg. Als Höhepunkt der Veranstaltung postete eine der bekanntesten Prominenten der Welt (Kim Kardashian) auf ihrem Instagram-Profil mit 324 Millionen Followern, dass Ambari die besten Produkte bietet:

Loren Ridinger, eine der Mitbegründerinnen von Market America und Shop.com, ist eine begeisterte Unterstützerin von Ambari. Market America wurde 1992 von dem ehemaligen Amway-Händler James Howard Ridinger und seiner Frau Loren Ridinger gegründet. Schauen Sie sich folgenden Post von Loren an.

Die Liste der Unterstützer:innen unter Prominenten und führenden Persönlichkeiten in der Wirtschaft lässt sich beliebig fortsetzen. Es sind zu viele, um sie alle aufzuzählen.

NISHA GREWAL. GRÜNDERIN UND CEO VON AMBARI BRANDS

Nisha Grewal ist es gewohnt, Normen in Frage zu stellen und Hindernisse mit Entschlossenheit und Leidenschaft zu überwinden, um ein innovatives Produkt von Grund auf zu entwickeln.

Nisha war schon immer eine Unternehmerin und erkannte, dass sie diejenige sein musste, die neben anderen wirksamen CBD-Gesundheitsprodukten auch eine leistungsstarke CBD-Hautpflege für alle Verbraucher:innen auf den Markt bringt.

Sie wusste, dass die USA und die EU irgendwann über die Legalisierung von Cannabisprodukten abstimmen werden und wollte zu dem Zeitpunkt, wenn die guten Nachrichten verkündet werden, positioniert sein.

Ihrer Meinung nach war es nur eine Frage der Zeit, bis die USA und die gesamte EU in die Fußstapfen Kanadas und vieler anderer Länder bei der Legalisierung treten würden, und mit der jüngsten Ankündigung von Präsident Biden glauben wir, dass die Zeit nahe ist.

Ein starker Fokus auf Gesundheit und Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Schwerpunkt für Ambari. Das Unternehmen verwendet keine Kunststoffe in seinen Produkten und verwendet darin nur CBD von höchster Qualität. Alle Produkte sind vollständig recycelbar und umweltfreundlich.

In einem Interview stellt sich Nisha vor, dass das Unternehmen eines Tages ein an der NASDAQ notiertes Konsumgüterunternehmen sein wird, das Marken in allen Bereichen wie Mode, Lebensmittel, Getränke, Schönheit usw. besitzt.

Sie möchte auch andere Marken erwerben und diesen Ambari-Portfoliounternehmen dabei helfen, ihre Marken auf die nächste Stufe zu bringen und gleichzeitig den Wert von Ambari Brands und seiner Anleger:innen zu steigern. Wir glauben, dass sie in der Lage ist, Marken weltweit zu etablieren, wie es Coty Inc. für Kylie Cosmetics und viele andere getan hat.

In Zukunft möchte Nisha ihre Kontakte nutzen, um Kapital für den Kauf von Marken zu beschaffen, von denen sie glaubt, dass sie exponentiell an Wert gewinnen können. Mit der Unterstützung ihrer Vertriebspartner:innen und prominenten Kontakte könnte sie Marken zu einer globalen Sensation machen, wie sie es mit Ambari Beauty getan hat.

Die Aktionär:innen von Ambari können gewiss sein, dass das Unternehmen von einem der unserer Meinung nach besten CEOs der Branche geführt wird.

MARKTAUSRICHTUNG UND BEWERTUNGSVERGLEICHE

Kosmetik- und CBD-Marken können schnell Bewertungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar erreichen.

Dies ist auf hohe Produktaufschläge, eine geringe Anzahl von Rücksendungen und andere Faktoren zurückzuführen.

Infolgedessen können sehr erfolgreiche Marken, die beträchtliche Einnahmen generieren, hohe Bewertungen erzielen.

Und wenn man die Produkte mit CBD versetzt, können die Bewertungen sogar noch höher ausfallen. Nachstehend finden Sie einige Beispiele für Unternehmen, die Kosmetika und CBD-Verbraucherprodukte herstellen.

Charlotte's Web (CBD) mit einem Umsatz von 96,1 Millionen US-Dollar. Wert: über 1 Milliarde US-Dollar.

Medterra (CBD), geschätzter Jahresumsatz 2021: 50 Millionen US-Dollar nur mit CBD Produkten.

GAIA Herbs (CBD), geschätzter Jahresumsatz 2021: 45,7 Millionen US-Dollar‍

Anastasia Beverly Hills beispielsweise hatte im Jahr 2021 einen geschätzten Umsatz zwischen 50 und 340 Millionen US-Dollar und wurde bei seiner letzten Finanzierungsrunde mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Pat McGrath Labs wurde mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet, basierend auf einem Umsatz von etwa 60 Millionen US-Dollar.

Im Jahr 2020 wurden 51 % von Kylie Cosmetics mit 600 Millionen US-Dollar bewertet, wodurch sich der Gesamtwert des Unternehmens auf fast 1,2 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Drunk Elephant wurde 2019 für 845 Millionen US-Dollar von Shiseido aufgekauft, basierend auf einem Umsatz von etwa 100 Millionen US-Dollar.

Tatcha, eine Premium-Kosmetikmarke, erreichte bei einem ähnlichen Umsatzvolumen eine Bewertung von 500 Millionen US-Dollar.

Glossier, eine Direktvertriebsmarke, wird auf der Grundlage von 100 Millionen US-Dollar Umsatz mit 1,8 Milliarden US-Dollar bewertet.

Huda Beauty ist ein weiteres "Kosmetik-Einhorn", das bei einem Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar mit über 1 Milliarde US-Dollar bewertet wird.

Große Kosmetikunternehmen wie Revlon, Estée Lauder, Nu Skin, Shiseido, e.l.f. Beauty, Beiersdorf und andere werden mit Bewertungen von mehreren Milliarden US-Dollar gehandelt, wobei das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz etwa das 7-fache beträgt. Diese großen Marken suchen auch nach Marken wie Ambari, die bereits eine hohe Marktdurchdringung haben und von Prominenten unterstützt werden, um sie einfach zu erwerben.

Am oberen Ende der Skala könnte ein wachstumsstarkes Startup-Unternehmen in der Schönheitsbranche das 18-fache erreichen. Um als das nächste "Einhorn" zu gelten, kann es ausreichen, dass ein Unternehmen nur 55 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt.

2022 war ein hervorragendes Jahr für den US-amerikanischen Cannabis-Markt, und führende kanadische Cannabis-Unternehmen haben Vermögenswerte erworben, um daran teilhaben zu können. Wir halten dies aus folgenden Gründen für eine gute Expansionsstrategie:

Führende CBD-Unternehmen in den USA erwirtschaften einen beträchtlichen Teil des Cashflows

Die US-amerikanischen CBD-Vermögenswerte bieten Erwerber:innen eine attraktive Hebelwirkung auf den US-Markt

Die mit diesen Übernahmen verbundene Bewertung ist wesentlich attraktiver als in den Vorjahren



Timing ist alles ist eine häufig gebrauchte Redewendung, die unserer Meinung nach auf den Konsolidierungstrend bei US-amerikanischen CBD-Marken und -Unternehmen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Gesetzgebung und Legalisierung zutrifft.

Wir legen Ihnen ans Herz, sich über Ambari Brands zu informieren, das jetzt an den Börsen in den USA, Kanada und Deutschland gehandelt wird. (CSE: AMB | WKN: A3DP2A)

Vorausschauende Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, insbesondere Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Hochrechnungen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Material gehört, dass Ambari Brands Inc. (das "Unternehmen" oder "Ambari Brands") mit seinen Geschäftsplänen als Luxus-Hautpflegeunternehmen erfolgreich sein wird; dass die Familie Kardashian, die Familie Reimann und andere wohlhabende Anleger:innen und Prominente Ambari Brands unterstützen und/oder weiterhin befürworten und dazu beitragen werden, den Produktabsatz von Ambari Brands zu steigern; dass der bisherige Erfolg der von den Kardashians unterstützten Marken in der Kosmetikbranche bedeutet, dass Ambari Brands in Zukunft ein ähnliches Wachstum und einen ähnlichen Erfolg erzielen kann; dass das Geschäft mit der Schönheit rezessionssicher ist und das Unternehmen auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen oder in der Rezession weiterhin bedeutende Umsätze erzielen wird; dass wohlhabende Familien und Prominente dazu beitragen werden, das Produkt des Unternehmens auf globaler Ebene zu verbreiten; dass Marketing- und Umsatzsteigerungen einen erheblichen Unternehmenswert für Ambari Brands schaffen werden; dass Ambari Brands ähnlich wie andere sehr erfolgreiche Unternehmen, z. B. Kylie Cosmetics, ein erhebliches Wachstum bei Umsatz und Marktkapitalisierung erzielen kann; dass Ambari Brands das Potenzial für eine zukünftige Bewertung hat, die nahe an der von Kylie Cosmetics und anderen erfolgreichen Unternehmen liegt oder sogar höher sein könnte, weil Ambari bereits Kourtney Kardashian als Markenbotschafterin gewonnen hat; dass die Prominenz von Kourtney Kardashian und ihren Familienmitgliedern den Umsatz und das Wachstum von Ambari Brands steigern wird; dass das Unternehmen sich durch seine Tochtergesellschaft Ambari Beauty und auch durch den Erwerb anderer zukunftsträchtiger und ertragsstarker Marken weiterentwickeln wird; dass die Kund:innen auch in Zukunft Ambari-Produkte kaufen werden; dass Ambari Brands eines Tages ein echtes globales Konglomerat werden kann; dass die Partnerschaft mit der Marke von Kourtney Kardashian es Ambari ermöglichen wird, eine der führenden Schönheitsmarken der Welt zu werden; dass Ambari Brands ähnliche Bewertungen erreichen kann wie andere sehr erfolgreiche Unternehmen; dass Verbrauchsgüter in der CBD-Branche ein Hyperwachstum erreichen werden; dass Unternehmen, die sich auf CBD und Cannabis konzentrieren, einschließlich Ambari Brands, in naher Zukunft exponentiell wachsen werden; dass Cannabis in den USA, Deutschland und anderen Ländern legalisiert werden wird; dass diese Legalisierung zu höheren Bewertungen für Unternehmen wie Ambari Brands führen wird; dass Ambari Brands weiterhin ausreichende Finanzmittel aufbringen oder Einnahmen erzielen kann, die zur Erfüllung seiner Geschäftsvorhaben erforderlich sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Risiken, die diese Aussagen verändern oder verhindern könnten, gehört, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sein wird, seine geplanten Geschäftsvorhaben und Initiativen zu finanzieren; dass das Unternehmen möglicherweise nicht mehr von wohlhabenden Anleger:innen und Prominenten unterstützt und befürwortet wird; dass frühere Erfolge in der Kosmetikindustrie keine Garantie für ähnliche Ergebnisse oder Erfolge für Ambari Brands sind; dass das Geschäft mit Schönheitsprodukten wie viele andere Unternehmen unter einem wirtschaftlichen Abschwung oder einer Rezession leiden kann; dass das Unternehmen aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sein wird, seinen Produktabsatz weltweit wie erwartet oder überhaupt zu steigern; dass die Marketinganstrengungen und Einnahmen nicht wie erwartet eintreten oder nicht wie erwartet oder überhaupt nicht zu einer Steigerung des Unternehmenswertes von Ambari Brands führen werden; dass Ambari Brands möglicherweise nicht das Wachstum des Umsatzes und/oder der Marktkapitalisierung erzielen wird, das Wettbewerber oder ähnliche Unternehmen erreicht haben; dass Ambari Brands die zukünftigen Bewertungserwartungen möglicherweise nicht erfüllen wird; dass die Unterstützung durch Prominente, einschließlich Kourtney Kardashian, nicht unbedingt zu einer Steigerung der Einnahmen führen wird oder anderweitig den Erfolg von Ambari Brands bei der Umsetzung seiner Geschäftsinitiativen garantieren wird; dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingen wird, mit den Produkten von Ambari Beauty nennenswerte Erfolge oder Marktanteile zu erzielen; dass die Produkte der Konkurrenz von Ambari Brands von den Verbraucher:innen bevorzugt oder anderweitig für besser befunden werden; dass alternative Produktangebote von Wettbewerbern entwickelt werden, die einen größeren Marktanteil und eine höhere Akzeptanz bei den Verbraucher:innen erreichen; dass Ambari Brands möglicherweise nicht in der Lage sein wird, andere Marken für Verbraucher- oder Schönheitsprodukte zu erwerben; dass es Ambari nicht gelingen wird, ein schnelles Umsatzwachstum zu erzielen oder die Verbraucher:innen anderweitig zum Kauf seiner Produkte zu bewegen; dass es Ambari möglicherweise nicht gelingen wird, weitere Produkte zu entwickeln oder auf den Markt zu bringen, oder dass diese Produkte keinen kommerziellen Umsatz oder keine Rentabilität erzielen; dass Ambari sein Ziel, die führende Schönheitsmarke zu werden, aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht erreichen wird; dass Ambari von den großen Einzelhändlern abgelehnt wird und seine Marktdurchdringung nicht erhöhen kann; dass es Ambari möglicherweise nicht gelingen wird, die erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen zu erhalten und in andere Märkte zu expandieren; dass Verbrauchsgüter in der CBD-Branche möglicherweise nicht das erwartete Hyperwachstum oder überhaupt kein Wachstum erzielen; dass Unternehmen, die sich auf CBD und Cannabis konzentrieren, darunter auch Ambari Brands, in naher Zukunft möglicherweise kein nennenswertes oder überhaupt kein Wachstum erzielen; dass Cannabis in den USA, Deutschland oder anderen Ländern möglicherweise nicht wie erwartet legalisiert wird; dass die Legalisierung, selbst wenn sie eintritt, möglicherweise nicht zu einer höheren Bewertung von Unternehmen wie Ambari Brands führen wird; dass Ambari Brands letztendlich möglicherweise nicht in der Lage sein wird, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen oder ausreichende Einnahmen zu erzielen, um seine Geschäftsvorhaben umzusetzen; oder dass eines der anderen Risiken, die in dem auf SEDAR eingereichten Langprospekt des Unternehmens dargelegt sind, eintritt und/oder sich auf die Geschäftstätigkeit von Ambari Brands auswirkt. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Der Verfasser übernimmt keine Verantwortung dafür, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE



BEZAHLTE WERBUNG. Diese Mitteilung ist eine bezahlte Werbung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Financial Star News Inc. und seine Eigentümer:innen, Geschäftsführer:innen, Mitarbeiter:innen und Bevollmächtigten (zusammen "Financial Star News") wurden für eine sechsmonatige Marketingkampagne im Namen von Ambari Brands, die unter anderem diesen Artikel enthält, mit einhunderttausend US-Dollar entlohnt. Diese Gegenleistung stellt einen großen Konflikt mit unserer Fähigkeit zur Unvoreingenommenheit dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals nur auf der Grundlage unserer Mitteilungen.

‍

AKTIENBESITZ. Der Eigentümer von Financial Star News kauft und verkauft möglicherweise Aktien von Ambari Brands zu seinem eigenen Gewinn. Wir möchten daher betonen, dass Sie eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und sich von Ihrem/Ihrer Finanzberater:in oder einem registrierten Broker-Dealer beraten lassen sollten, bevor Sie in Wertpapiere investieren. Insbesondere besitzt eine Tochtergesellschaft von Financial Star News Wertpapiere des Unternehmens, darunter einhunderttausend Stammaktien des Unternehmens, die im Rahmen einer Privatplatzierung des Unternehmens zu einem Preis von vierzig Cent pro Aktie erworben wurden, sowie einhunderttausend Optionsscheine für den Erwerb von Stammaktien, die zu fünfzig pro Aktie ausgeübt werden können. Die Tochtergesellschaft von Financial Star News beabsichtigt, diese Wertpapiere zu ihrem eigenen Gewinn zu verkaufen. Diese Beziehung und die Gegenleistung, die wir erhalten, stellen einen großen Konflikt mit unserer Fähigkeit zur Unvoreingenommenheit dar.



KEINE ANLAGEBERATUNG. Financial Star News und seine Auftraggeber:innen und Auftragnehmer:innen sind in keiner Rechtsordnung für die Erteilung von Anlageberatung oder Anlageempfehlungen registriert oder zugelassen.

‍

INFORMIEREN SIE SICH IMMER SELBST und lassen Sie sich von einem/einer zugelassenen Anlageexperten/-expertin beraten, bevor Sie eine Investition tätigen. Diese Mitteilung sollte nicht als Grundlage für eine Investition verwendet werden.



INVESTITIONSRISIKO. Investieren ist grundsätztlich riskant. Auch wenn die Möglichkeit von Gewinnen besteht, gehen Sie mit einer Investition ein Risiko ein. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in Wertpapiere jeglicher Art zu investieren. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Aktienhandel Gewinne erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird. Vergleiche mit anderen vorgestellten Unternehmen oder mit früheren Entwicklungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

