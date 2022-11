Bei rund 100 Euro hatte der Spuk ein Ende. Nachdem sich der Aktienkurs des IT-Dienstleisters Adesso seit Jahresbeginn im Tief locker halbiert hatte, setzte im Oktober zunächst eine ausgeprägte Stabilisierung ein - und seit Anfang November geht es für den Titel sogar wieder kräftig bergauf. Ein feines Näschen hat damit insbesondere der Aufsichtsrat von Adesso ... The post Adesso: Das kommt gut an appeared first on Boersengefluester.

