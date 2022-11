Die Kellogg-Aktie (WKN: 853265) ist im Korrekturmodus. Am Freitag der letzten Woche ging es in Euro um fast 6 % abwärts. Auch ein wieder erstarkender Euro führte zu dieser Tendenz. Aber es gibt auch andere Gründe, warum die Anteilsscheine korrigierten. Ich jedenfalls wittere bald das Erreichen meiner Nachkaufzone. Mit ca. 3,5 % Dividendenrendite landet ein weiteres Aktienpaket in meinem Depot. Von mir aus könnte es gerne zu den jetzigen unternehmensorientierten Bedingungen weiter bergabgehen. Günstiger ...

