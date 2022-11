In diesen Zeiten ist der Markt tückisch. Manch ein Trader wurde da auf dem falschen Fuß erwischt. Andererseits laden Kurssprünge im hohen zweistelligen Prozentbereich viele dazu ein, ihr Glück zu versuchen. Für diejenigen allerdings, die auf Instrumente wie Bitcoin und CFDs setzen, gilt in der Regel, dass am Ende nur die Bank gewinnt. "Die Bank", das ist im Zockerumfeld der Casino-Betreiber oder eben die Trading-Plattform. Eine davon ist Plus500 (WKN: A1W3GY). Und diese Aktie ist unbedingt einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...