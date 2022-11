Innerhalb der letzten Wochen hat die Aktie des Reiseanbieters einiges an Boden gutgemacht und sich so deutlich von ihrem Jahrestief entfernt. Zudem konnte TUI einen wichtigen Widerstand überwinden und steht nun an einer charttechnisch wichtigen Marke. Deshalb bietet sich jetzt die Chance für Trader, mindestens 85 Prozent zu verdienen.

Den vollständigen Artikel lesen ...