Nach dem sehr erfolgreichen Börsendebüt am Freitag geht das Feuerwerk bei der Cantourage-Aktie am Montag weiter. Zwischenzeitlich hatte sich der Kurs fast verdoppelt. Insbesondere eine mögliche Legalisierung von Marihuana in Deutschland sorgt bei dem Neuling im Frankfurter Scale-Segment für Fantasie.Bei 19,50 Euro beendete Cantourage am Freitag seinen ersten Handelstag (DER AKTIONÄR berichtete) - eine Verdreifachung gegenüber dem ersten Kurs von 6,48 Euro. Auch am Montag kennt die Aktie kein Halten. ...

