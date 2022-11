Leipzig (ots) -Coole Typen, neuer Look: Das neu gedachte MDR-Erfolgsformat "Lebensläufe" porträtiert in drei frischen Filmen spannende junge Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Den Anfang macht Pascal Bock, Sänger der Bitterfelder Rockband "Goitzsche Front". Zu sehen ist der Film "Pascal Bock - einer von hier" ab sofort in der ARD Mediathek und am 17. November um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Von Sassnitz bis Suhl, von Halberstadt bis Hoyerswerda: Wann immer Pascal Bock die Bühnen des Ostens betritt, wird er gefeiert, werden seine Texte aus voller Kehle mitgebrüllt, liegen Menschen sich selig in den Armen. Als Sänger der Bitterfelder Band "Goitzsche Front" ist der 34-Jährige zu einer Art musikalische Gallionsfigur für Ostdeutschland geworden, denn er singt ganz aufrichtig und ohne jeden Zynismus davon, wie stolz er ist, ein Ostdeutscher zu sein. Balsam für die Seele eines Publikums, das sich endlich wiederfindet, repräsentiert fühlt und für das es sonst nur wenig solcher Helden in der deutschen Musiklandschaft gibt.Bocki - so sein liebevoller Spitzname - ist laut, tätowiert, immer ein bisschen unbequem und mit Mut zur großen Rockerpose. Im "Lebensläufe"-Porträt spricht Pascal Bock auch darüber. Und er erzählt, warum Heimat für ihn kein Schimpfwort ist. Der Film folgt dem Sänger in sein zu Hause - nach Bitterfeld - Wolfen und natürlich auf die große Bühne. Dorthin, wo jedes Jahr anlässlich eines bandeigenen Festivals auf der Halbinsel Pouch direkt an der Goitzsche, tausende Fans in die sachsen-anhaltische Provinz pilgern, um mit ihm zu feiern.MDR-Erfolgsformat "Lebensläufe" wird jünger und frischerNeben Pascal Bock werden im kommenden Jahr die "Lebensläufe" der 35-jährigen Leipziger Schauspielerin Mai Duong Kieu und des 42-jährigen Dresdner DJs Purple Disco Machine zu sehen sein. Und jünger werden nicht nur die Protagonistinnen und Protagonisten, sondern auch die Machart - mit frischer Bildsprache, ohne Kommentare. Abrufbar ist die "Lebensläufe"-Folge "Pascal Bock - einer von hier" online first ab heute in der ARD Mediathek. Im MDR-Fernsehen wird sie am 17. November um 22.10 Uhr ausgestrahlt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Felix Lange, Tel.: (0341) 3 00 6455, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5369382