Performance One verzeichnete in H1 2022 eine solide Umsatzentwicklung, da das Unternehmen zahlreiche Neukunden gewinnen konnte. AlsterResearch geht davon aus, dass diese Kunden das Potenzial bieten, langfristig zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. Im Moment geht das Management von dem im Frühjahr veröffentlichten konservativen Szenario aus. Die Konsumstimmung in Deutschland hat neue Tiefststände erreicht und die Visibilität für das wichtige Weihnachtsgeschäft ist derzeit nicht gegeben. Vor diesem Hintergrund passen die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen an und senken auch das Kursziel. Langfristig werde Performance One jedoch vom Strukturwandel hin zur Digitalisierung profitieren, weshalb AlsterResearch die Aktie weiterhin zum KAUFEN mit einem neuen Kursziel von EUR 20,00 (alt EUR 26,00) empfiehlt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





