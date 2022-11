DJ MARKT USA/Leichte Abgaben nach jüngster Rally

Nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen dürfte die Wall Street mit leichten Abgaben in die neue Woche starten. Der Future auf den S&P-500 gibt um 0,4 Prozent nach. Die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Kurs bei den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und leichte Corona-Lockerungsmaßnahmen in China hatten die Stimmung an der Wall Street befeuert. Auslöser waren die Verbraucherpreise, deren Anstieg sich im Oktober stärker abschwächte als von Ökonomen und den Akteuren an den Börsen erwartet.

Doch es mehren sich die skeptischen Stimmen. Díe Inflation befinde sich weiterhin auf einem hohen Niveau und auch wenn die Fed das Zinserhöhungstempo leicht drosseln sollte, könnte das Zinshoch erst später als bislang erwartet erreicht werden. Am Wochenende hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärt, die Notenbank habe noch einen "langen Weg vor sich" und würde gerne mehr ähnliche Daten sehen, bevor sie den Fuß vom Gas nimmt. "Wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns, um die Inflation zu senken. Die Zinsen werden weiter steigen und noch eine Weile hoch bleiben, bis wir sehen, dass sich die Inflation unserem Ziel annähert", fügte er hinzu.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Im Wochenverlauf werden dann unter anderem die Erzeugerpreise für Oktober und der Einzelhandelsumsatz für Oktober veröffentlicht. Die Blicke dürften aber auch auf das Treffen von US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Indonesien am Dienstag gerichtet sein.

Bei den Einzelwerten zeigt sich die Aktie von Walt Disney mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent. Das Wall Street Journal hatte von einem Positionspapier an die Vorstände des Unterhaltungskonzerns von CEO Bob Chapek berichtet, wonach Entlassungen im Zuge von Kostensenkungen wahrscheinlich seien. In allen Geschäftsbereichen sei ein Einstellungsstopp verhängt worden und die Zahl der nicht unbedingt notwendigen Dienstreisen sei eingefroren worden, hieß es weiter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2022 05:46 ET (10:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.