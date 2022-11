Potsdam (ots) -Radio TEDDY geht neue Wege: Erstmalig in der deutschen Radiolandschaft werden künftig alle Beiträge exklusiv zum "VOR-HÖREN" und "NACH-HÖREN" in einer Mediathek angeboten. Außerdem stehen im Bereich "NACH-HÖREN" zusätzliche einzigartige Inhalte zur Verfügung. Ein absolutes Qualitätsmerkmal für Eltern: Alle Inhalte sind geprüft und können bedenkenlos von Kindern allein genutzt werden.Ein weiterer Vorteil: Mit der für die Nutzung von Radio Teddy+ entwickelten App für mobile Endgeräte (iOs, Android) kann ab sofort das komplette Radio TEDDY-Programm ohne Werbespots gehört werden.Die Highlights von Radio TEDDY+ auf einen Blick:- Über 5.000 spannende Beiträge für Kids und täglichneuer Content aus den zahlreichen beliebten Radio TEDDY-Rubriken wie "Aufstehen mit euren Stars", "Radio TEDDY-Nachgefragt" oder dem "Radio TEDDY-Hausaufgabenhelfer".- Alle Beiträge aus dem Radio TEDDY-Programm einen Tag vor der Ausstrahlung VOR-HÖREN und alle Beiträge von gestern und heute NACH-HÖREN.- Exklusive Interviews in Originallänge mit den Lieblingsstars der Kinder zum MEHR-HÖREN.- Ein persönliches Geburtstagsvideo von Radio TEDDY.- Coole Basteltipps und Spielanleitungen mit vielen Anregungen für Kinder zum Aktivwerden.- Wertvolle Tipps für Eltern und ausführliche Experteninterviews zu vielen relevanten Fragen des täglichen Familienlebens aus den Bereichen Erziehung, Ernährung, Gesundheit, Schlaf, Lernen und Medienkompetenz.- Einzigartig: Das Live-Programm sowie alle Web-Channels von Radio TEDDY komplett ohne Werbespots sowie zwei exklusive Web-Channels der Morgenshow-Moderatoren Cristina und Tim.Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zum Start des neuen digitalen Angebots: "Mit Radio TEDDY+ setzen wir neue Maßstäbe in der Unterhaltung für Kinder und Eltern: Familien können jetzt alle Inhalte des Programms zeitunabhängig hören. Hier leistet Radio TEDDY erneut Pionierarbeit in der Radiolandschaft und hat dafür seine redaktionellen Prozesse komplett umgestellt. Die ersten Pre-Tests mit Radio TEDDY+ haben uns gezeigt: Kinder und Eltern sind begeistert vom neuen Angebot. Besonders beliebt sind übrigens die persönlichen Geburtstagsvideos für die Kinder."Radio TEDDY+ ist ab sofort im Apple Store und Google Play Store erhältlich. Das Angebot kann ab 3,99 Euro monatlich genutzt werden. Alle Infos sind auch auf radioteddyplus.de und radioteddy.de zu finden.Über Radio TEDDY:Radio TEDDY ist bereits in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen/Bremerhaven, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen über UKW bzw. DAB+ empfangbar. Mit dem Start von Radio TEDDY über DAB+ demnächst in Sachsen, wird dann bundesweit eine technische Gesamtreichweite von über 67 Millionen Hörerinnen und Hörern möglich.Pressekontakt:Kerstin Stooff, Christel Tempel, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.deTel.: 0171 / 865 22 59 * E-Mail: c.tempel@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/5369536