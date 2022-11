First North Denmark: Delisting of instruments issued by Handelsbanken

The following certificates issued by Handelsbanken will be delisted upon request from the issuer. Last day of trading will be November 14, 2022, and the instruments will be delisted November 15, 2022. Instrument ISIN LONG OMXC H DK0060549004 BULL OMXC X2H DK0060358331 BEAR OMXC X2H DK0060548972 BULL GULD X3H DK0060357952 BEAR GULD X3H DK0060358091 BULL HVED X2H DK0060358174 BEAR HVED X2H DK0060358257 BEAR USDDKK X2H DK0060659373 BULL VWS X2H DK0060357366 BEAR VWS X2H DK0060640431 BULL PANDORA X2H DK0060658805 BEAR PANDORA X2H DK0060659100 BULL NOVO X2H DK0060357523 BULL APM X2H DK0060430114 BEAR APM X2H DK0060430031 ________________________________________________________________________________ _____ Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, 45 33 93 33 66