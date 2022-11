Der DAX konnte in der Vorwoche kräftig ansteigen und mit einer langen bullischen Wochenkerze aus dem Handel gehen. Der DAX befindet sich seit längerem in einer Übertreibungsphase und ist stark überkauft, kann aber bisher trotzdem weiter zulegen. Solche starken Kursanstiege kommen selten vor, werden aber hin und wieder zum Selbstläufer. Also trotz Übertreibung finden sich weiterhin Käufer, die den DAX weiter antreiben. Angetrieben wird der Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...