Richemont hat am Freitag mit top Zahlen für einen Paukenschlag gesorgt. Der Kurs schnellte in der Spitze um rund 20 Prozent nach oben, schloss schließlich noch mit einem zweistelligen Plus. Zum Wochenauftakt notiert der SMI-Wert nun im Minus. Ist die Aufwärtsbewegung damit schon wieder passé? Geht es nach den Analysten, sind höhere Kurse nur eine Frage der Zeit. Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa sieht den Kurs perspektivisch bei 135 Franken und hat die Aktien auf der vielbeachteten "Conviction ...

