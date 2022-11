Erfurt (ots) -Bei KiKA feiert am 17. November 2022 die Animationsserie "Edmund und Luzie" (hr) Premiere. Die beiden namensgebenden Freunde wachsen gemeinsam im Herzen des Waldes auf. Hier erleben sie mit ihren Freundinnen und Freunden fantastische Abenteuer und lernen dabei die Besonderheiten und die Schönheit der Natur kennen. KiKA zeigt die Serie ab dem 17. November 2022 täglich um 18:40 Uhr. Alle Folgen können ebenfalls auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden."Edmund und Luzie" ist eine 52-teilige Animationsserie und die erste Produktion bei KiKA, die in Echtzeitanimation mittels einer Computerspiele-Software umgesetzt wurde. Diese innovative Herstellungsweise ermöglicht es, in kürzester Zeit Computerspiele aus der Serie zu entwickeln, interaktive Folgen zu erstellen und ganze Episoden im Nachhinein individuell zu konfektionieren. Auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App können Kinder ab dem kommenden Jahr Spiele und weitere Interaktionsmöglichkeiten, in der "Edmund und Luzie"-Freundewelt entdecken.Zum Inhalt: Edmund, das Eichhörnchen und Luzie, das Bärenjunge, leben wie Bruder und Schwester zusammen mit Luzies Vater Baldur und der Eule Edgar in einem prächtigen Kastanienbaum. Zusammen helfen sie ihren Freundinnen und Freunden im Garten, finden zauberhafte Edelsteine oder lösen knifflige Rätsel. In lustigen Geschichten entdecken Kinder gemeinsam mit den naturverbundenen Hauptfiguren die Pflanzen- und Artenvielfalt unserer Wälder.Die Vorschulserie basiert auf der französischen Kinderbuchreihe "Edmund und seine Freunde" von Astrid Desbordes und Marc Boutavant und ist eine internationale Koproduktion von MIAM! Animation mit Beteiligung von France TV, dem Hessischen Rundfunk und TV5Monde. Für die Regie und die künstlerische Leitung war François Narboux zuständig. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Patricia Vasapollo und Jens Opatz vom hr.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5369735