HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3590/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/45 geht es um die Chance der Uniqa auf den 15. Plustag in Folge und damit um einen mehr als 2019 die UBM schaffte. UBM-Chef Winkler hat den Wanderpokal schon hergerichtet. Bei Immofinanz konnte heute vor 14 Jahren eine schlimme Phase in der eigenen Börsegeschichte gestoppt werden: -72 Prozent in 8 Handelstagen. Übrigens: ams Osram ist jetzt 55 Prozent im Plus in 10 Tagen, year to date aber immer noch 44 Prozent im Minus. Und: Unter den News findet man einen Wienerberger-Zukauf, eine ...

