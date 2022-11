WAS

Aleph Zero (https://alephzero.org/) freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen ein Diamant-Sponsor der Next Block Expo (https://nextblockexpo.com/) und Gold-Sponsor des Hackathons ist, neben einigen der bekanntesten Namen im web3-Ökosystem. Die Next Block Expo ist eine der größten Branchenveranstaltungen in Europa, die über 100 Vortragende, über 50 VCs, Gründer, Investoren, Blockchain-Experten und -Enthusiasten sowie Communities zusammenbringt, um die Zukunft des web3 neu zu definieren und zu entdecken.



Der Mitbegründer von Aleph Zero, Adam Gagol, wird eine Grundsatzrede mit dem Titel "Without being SNARKy, what's coming up for blockchain privacy in the next few years?" halten, in der er erörtern wird, wie der Datenschutz in naher Zukunft zu einem Eckpfeiler der Blockchain-Technologie werden wird. Darüber hinaus wird Piotr Moczurad, einer der führenden Entwickler der Blockchain, einen Workshop über intelligente Verträge und Tinte halten.



Angesichts der Bekanntheit und des hohen Niveaus der über 100 Vortragenden, die an der Next Block Expo teilnehmen, erwartet die Konferenz zwischen 2.000 und 3.000 Teilnehmer vor Ort und zusätzliche Gäste, die online teilnehmen. Aleph Zero kündigte seiner Community an, dass das Unternehmen 100 Eintrittskarten mit einem Rabatt von 70 Prozent für 49 Dollar sowie 20 Freikarten anbieten wird. Außerdem erhalten die Teilnehmer 12 Monate lang Zugang zur mobilen Networking-App der Veranstaltung, die sie mit Gründern, VCs, Programmierern, Mitgliedern der Community und anderen in Kontakt bringt.