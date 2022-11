Nachlese Podcast Freitag.: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3581/ alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - das Industriemagazin hat ein Industriemanager-Ranking nach LinkedIn-Followern gemacht, auf dem ich - wäre ich Industriemanager - sogar auf Rang 7 liegen würde. Christoph Boschan ist auch kein Industriemanager, er wäre sogar Top3, das gilt auch für Josef Obergantschnig. Wir drei bilden - glaube ich - das Top-Trio im Finanzmarkt. - Fan bin ich von der BBC-Investmentbanker:innen-Serie "Industry". ("Ich bin der Flow, The triend is your friend, Fu ... Bitcoin!"), jetzt ist Season 2 gestartet. - weiters kläre ich auf, wann es bei S Immo und Immofinanz Anrechte gibt und wann nicht. - Robert Kleedorfer (Hören: ...

