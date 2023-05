Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4267/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/56 geht es um ein Marktcomeback am Freitag, dazu um die Frage, ob ein Fonds Klimakleber unterstützen darf, indem man die Strafen übernimmt oder sollte man dafür lieber eigenes Geld und nicht Fondsvermögen nehmen? Holger Zschäpitz zu Klimaklebern: https://audio-cd.at/page/playlist/3891 - Johanna Ronay ist Head of Costumer Excellence beim Fintech Froots, unserem Innovator of the Year 2022 im Rahmen der Number One Awards. Wir sprechen über ein TU-Studium, die Jahre bei A.T. Kearney, denen ein Job als Head of Product Development bei Wien Energie und die COO-Position bei Hackabu folgten. Dann bat sie ...

