Investitionen in die Expansion nach Europa zur Unterstützung von Neueinstellungen und Geschäftswachstum in einer Schlüsselregion

Nanotronics meldet die Eröffnung einer Niederlassung in München. Geschäftsführer ist Marius Fischer, der an Dr. Matthew Putman, Global CEO und Mitbegründer des Unternehmens, berichten wird. Die neue Niederlassung wird als zentraler europäischer Standort für Anwendungsingenieure und Vertriebsmitarbeitende fungieren, um die Betriebstätigkeit zu konsolidieren und höchste Qualität hinsichtlich Service und Support für den wachsenden Kundenstamm in der Region zu gewährleisten.

"Marius Fischer verfügt über umfangreiche regionale Erfahrung im Kunden- und Teammanagement. Auch sein Know-how in den Bereichen Qualitätskontrolle, Halbleiter-Frontend-Prozessautomatisierung und seine technischen Kenntnisse im Allgemeinen machen ihn zum idealen Leiter der Niederlassung. Er wird weiterhin eng mit den Kolleginnen und Kollegen in den USA zusammenarbeiten", so Matthew Putman. "Eine feste, zuverlässige Unterstützung vor Ort zu haben, ist für uns von entscheidender Bedeutung, um die anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Kunden aus Europa und dem Nahen und Mittleren Osten erfüllen zu können", so Putman weiter. "Wir haben weitere Pläne für die Region und darüber hinaus, und München ist ein hervorragender Ausgangspunkt."

Die Anschrift der Münchner Nanotronics Europe GmbH lautet Lohstr 24, Technopark II, Haus B (3. OG), 85445 Oberding.

Das Unternehmen wird seine herausragenden Inspektions- und Sicherheitslösungen auf der SEMICON Europa, die vom 15. bis 18. November 2022 in München stattfinden wird, an Stand C1.233 präsentieren. Die SEMICON Europa ist die Leitmesse für die Elektronikfertigung, auf der sich einflussreiche Teilnehmer aus allen Phasen der Elektronikfertigung treffen, um Themen wie Unterbrechungen der Lieferkette, Nachhaltigkeit und die effektivsten Wege für eine verantwortungsbewusste Fertigung für die Zukunft zu erörtern.

Nanotronics ist ein innovatives Unternehmen, das Kunden aus dem öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Sektor mit Maschinen und intelligenten Lösungen dabei unterstützt, die speziellen Herausforderungen bei der Inspektion und Prozesskontrolle in der Präzisionsfertigung zu bewältigen. Nanotronics ist in fünfzehn Ländern vertreten und arbeitet branchenunabhängig mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Gesundheitswesen an Lösungen zur Steigerung der Ausbeute, zur Verringerung von Platzbedarf und Ausschuss, zur Kostensenkung und zur Beschleunigung von Design-Iterationen bei gleichzeitiger Beseitigung mühsamer manueller Inspektionen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie gemeinsam mit Nanotronics fortschrittliche Lösungen für die Ertragssteigerung und Kapazitätserweiterung implementieren können, finden Sie unter sales@nanotronics.co

Nanotronics sucht für den Standort München begeisterungsfähige, talentierte technische Mitarbeitende: https://nanotronics.co/careers/.

Presseanfragen

Jack Kerwin, Director of Strategy and Business Development

jkerwin@nanotronics.co

Cecilia McLaren, Marketing and Communications Associate

cmclaren@nanotronics.co