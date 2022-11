EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Rechtssache

mVISE AG: Kaufpreisforderung gegenüber der Cogia AG



14.11.2022 / 14:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Düsseldorf, 14.11.2022. Die mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE0006204589) wird die fällige und derzeit offene Kaufpreisforderung über 800 TEUR gegenüber der Cogia AG für die bereits vollzogene Veräußerung von 51% der Geschäftsanteile an der elastic.io GmbH einfordern. Zudem wird an den weiteren Bestimmungen des ursprünglichen Geschäftsanteilskaufvertrages und den vertraglich bestimmten Terminen festgehalten, die unter Anderem die Veräußerung der restlichen 49% der Geschäftsanteile der elastic.io GmbH an die Cogia AG vorsehen.



In den letzten Wochen prüfte die mVISE AG auf Wunsch der Cogia AG etwaige Anpassungen des ursprünglichen Geschäftsanteilskaufvertrages. Unter anderem wünschte die Cogia AG die Aufgabe eines Teils der Kaufpreisansprüche gegenüber der Cogia AG gegen Rückübertragung von Geschäftsanteilen der elastic.io GmbH an die mVISE AG. Die Gesellschaft entschied sich nach intensiver Prüfung und Beratung gegen eine Vertragsanpassung und gegen die teilweise Aufgabe der Kaufpreisansprüche. Vielmehr soll es bei den Regelungen des ursprünglichen Geschäftsanteilskaufvertrages bleiben.

