Für die GK Software SE enden die ersten neun Monate 2022 vorläufigen Zahlen zufolge mit einem Umsatzanstieg von 95,7 Millionen Euro auf 113 Millionen Euro. Man sei "auch in einem schwieriger werdenden Marktumfeld weiter zügig gewachsen", so das Unternehmen aus Schöneck am Montag. Auf EBITDA-Basis wird ein Gewinnanstieg von 17,2 Millionen Euro auf 22,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...