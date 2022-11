Der langjährige Puma-Chef Bjørn Gulden soll Adidas wieder fit machen. Die Börse feierte die Personalie mit einer Rally. Aber einfach wird Guldens Auftrag keineswegs.Warum noch länger in der weiten Welt suchen, wenn ein Top-Mann mit jeder Menge Erfahrung in der Branche nur wenige Kilometer entfernt beim Konkurrenten arbeitet? Das dachte man sich letzten Endes bei Adidas und warb nach monatelangem Headhunting Puma-Chef Bjørn Gulden ab. Die Börse reagierte euphorisch auf die Meldung - in der Spitze ...

