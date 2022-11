Dank der zunehmenden Digitalisierung verläuft die Aktie von Windows-Anbieter Microsoft auf lange Sicht in einem starken Aufwärtstrend. In den vergangenen Monaten hingegen sah es für Anleger weit weniger gut aus. Die Aktie korrigierte um fast 40 Prozent. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass sich das Blatt wendet. Wie der Gesamtmarkt ging auch die Mikrosoft-Aktie zum Jahresbeginn in eine Korrekturphase ein. Zuletzt hat sie bei rund 215 Dollar ein neues Tief markiert. Dort jedoch könnte die Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...