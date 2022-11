Düsseldorf (www.fondscheck.de) - ODDO BHF hat die Ernennung von Sylvain Juillard als Group Head of Mergers & Acquisitions and Corporate Governance bekannt gegeben, so ODDO BHF in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sylvain Juillard hat in verschiedenen Finanzinstituten und Geschäftsbereichen ein tiefes Verständnis des Bankensektors erworben. Er wechselt zu ODDO BHF von der UBS Frankreich, wo er zuletzt als Mitglied des Executive Committees und Direktor die Ressorts Strategie, Entwicklung und Organisation verantwortete. ...

