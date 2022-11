Wiesbaden (ots) -Die SOLIT Management GmbH ist der alleinige Anteilsinhaber der Adeos Media GmbH in Laichingen geworden. Adeos ist Website-Betreiber und Herausgeber von GOLD.DE, dem deutschlandweit führenden Preisvergleichsportal im Edelmetallsektor. "Wir freuen uns, mit GOLD.DE unser Portfolio zu erweitern", so Tim Schieferstein Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH. "GOLD.DE hat mit innovativen Funktionen und selektiver Händlerauswahl zum Schutz der Verbraucher schon früh eine Vorreiterrolle eingenommen und als Preisvergleichsplattform im Edelmetallbereich für mehr Transparenz und Vertrauen bei Anlegern gesorgt. Auch die Gold-Fakeshop-Datenbank, die allgemeinen Informationen über die Branche sowie zu den Gold- und Silberprodukten sind redaktionell unabhängig aufbereitet und bei vielen Redaktionen von Funk und Fernsehen und sogar bei Behörden als vertrauenswürdig anerkannt. Diese Qualität möchten wir aufrechterhalten und fortführen. Das Vergleichsportal wird weiterhin ein neutrales Informationsangebot und objektive Preisvergleiche anbieten. Auch die Händlerbewertungen mit dem etablierten "GOLD.DE-zertifiziert"-Siegel werden fortgeführt. Eine Veränderung des inhaltlichen Konzepts ist nicht vorgesehen", so Tim Schieferstein.GOLD.DE wurde bereits seit 2009 von der Adeos Media GmbH betrieben. Das Team umfasst neben der Geschäftsführung, die Redaktion und dem Kundensupport auch ein Netz an freien Journalisten. Dazu wird das Team durch ausgewählte Nutzer ergänzt, die als Käufer immer wieder verdeckt Edelmetallhandelsunternehmen im Auftrag getestet haben. Als erster Anbieter hat GOLD.DE Verkaufs- und Ankaufspreise verglichen, Produktcharts eingeführt Aufgeld-Vergleiche ermöglicht und Gold-Trend-Tools zur physischen Goldnachfrage hierzulande veröffentlicht. "Mit der SOLIT Management GmbH haben wir genau den richtigen Partner gefunden, der unsere Vision, die Geldanlage in Gold und Silber für Anleger klarer, vergleichbarer und sicherer zu machen, weiterführen wird", so die Geschäftsführer Rainer Barth und Dominik Adamczyk der Adeos Media GmbH. Neben dem Vergleichsportal GOLD.DE gehören auch die Portale Goldpreis.de und Silber.de zum Portfolio der Adeos.Über die SOLIT GruppeIm Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein optimiertes Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 service-orientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden. Die SOLIT Gruppe realisiert jährlich Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 135 Mitarbeiter 2022. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.Pressekontakt:Sabine Dabergottfinancial relations GmbHLouisenstraße 9761348 Bad HomburgT +49 (0) 6172-27159-30F +49 (0) 6172-27159-69M s.dabergott@financial-relations.deOriginal-Content von: SOLIT Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126228/5370008