Der Ticket-Vermarkter CTS Eventim gehörte zu den großen Verlierern der zurückliegenden Corona-Pandemie inklusive massenweise abgesagten Konzerten und Veranstaltungen. Ein Grund, warum es in den letzten Jahren von CTS auch keine Prognose gab. Doch inzwischen sieht die Sachlage wesentlich freundlicher aus, wie auch die Zahlen zum dritten Quartal 2022 zeigten. So konnte der Umsatz im Berichtszeitraum von 115 Mio. € im Vorjahr auf nun 694 Mio. € vervielfacht werden.Das Besondere dabei: Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte das Unternehmen im Vergleichszeitraum sogar auch nur 378 Mio. € umgesetzt. Was dafür spricht, dass hier im Markt extrem hoher Nachhol-Bedarf vorhanden ist. Auf dieser Basis konnte auch das operative Ergebnis deutlich zulegen. Das EBITDA verbesserte sich von zuvor 26 Mio. € auf 130 Mio. €. Das war gleichzeitig doppelt so viel wie in 2019. Von dieser Warte aus zeigt sich CTS Eventim auch sehr optimistisch hinsichtlich des Gesamtjahres. So peilt man nun einen Umsatz von mindestens 1,7 Mrd. € (Vorjahr 408 Mio. €) und ein bereinigtes EBITDA von mindestens 330 Mio. € (Vorjahr 208 Mio. €) an.