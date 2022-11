Die Zeichen stehen gut für Solarkraft: Energiekrise, Klimaziele und nachhaltigkeitsbewusste Investoren sorgen für ein attraktives Marktumfeld. reconcept hat eine passende Anleihe aufgesetzt und selbst 3 Mio. € investiert. Diese und weitere News hier.reconcept bringt neue Festzins-Anleihe auf den MarktMit dem depotfähigen Wertpapier reconcept Solar Bond Deutschland (ISIN: DE000A30VVF3 / WKN: A30VVF) bietet reconcept Anlegern die Möglichkeit, in die Entwicklung neuer Solarparks in Deutschland zu investieren. Dabei prospektiert die Emittentin einen Festzins in Höhe von 6,75 Prozent p. a. Anlegern, die bis zum 28.04.2023 zeichnen, winkt zudem ein Frühzeichnerrabatt, der direkt auf die Zeichnungssumme angerechnet wird. Die Höhe des Rabatts ergibt sich aus der Anlagesumme und dem Zeichnungsdatum. Am Valutatag - dem 28.04.2023 - wird das Wertpapier in die Kundendepots eingebucht.

