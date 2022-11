Die Apple-Aktie leidet nach wie vor unter der chinesischen Zero-Covid-Politik. Der iPhone-Hersteller drohte zuletzt unter eine signifikante Marke zu fallen, wie DER AKTIONÄR bereits am Donnerstag analysierte. Doch Apple hat sich gefangen, die wichtige Unterstützung verteidigt und steuert nun auf ein neues Kaufsignal zu.Die Apple-Aktie hatte in den letzten zehn Tagen zweimal das Oktober-Tief bei 134,37 Dollar getestet, bevor sie am Donnerstag um 8,9 Prozent zulegen und sich deutlich davon lösen konnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...