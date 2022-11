Schon in der Erholungsrallye der Tech-Aktien in der vergangenen Woche konnte die Infineon Aktie einiges an Boden gutmachen. Binnen weniger Tage ging es von der 24-Euro-Marke bis knapp über die 30-Euro-arke nach oben. Einen stabilen Ausbruch über die wichtigen charttechnischen Hürden bei 29,51/29,99 Euro verpasste der Aktienkurs des DAX-notierten Chipkonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...