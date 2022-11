Essen (ots) -Die Auswahl an MEDION®-Haushaltsrobotern wächst weiter: Der MEDION X50 SW verfügt über eine praktische Absaugstation, mit der er tagelang komplett eigenständig arbeiten kann und ist ab sofort zum Black Weeks-Sonderpreis verfügbar.Pünktlich zum Start der MEDION Black Weeks erweitert MEDION sein Line-Up um einen Haushaltshelfer, der den Alltag noch einfacher macht. Der MEDION X50 SW setzt auf modernste Technologie und ist das erste Saugroboter-Modell von MEDION mit einer Absaugstation. Das neue Modell ist ab sofort zum Black Weeks-Sonderpreis von 399,95 Euro verfügbar.Der MEDION X50 SW ist das Folgemodell des X40 SW und überzeugt wie sein Vorgänger sowohl mit einer Wisch- als auch einer Saugfunktion. Er arbeitet zudem tagelang komplett eigenständig, da er seinen Staubbehälter durch die Absaugstation selbst entleeren kann. Abhängig von der Größe des Raumes sowie der Menge an Schmutz ist der Wechsel des Staubsaugerbeutels erst nach etwa einem Monat nötig. Der X50 SW ist smart per App- und Sprachsteuerung bedienbar. Darüber kann auch die Wischleistung individuell an den Boden angepasst oder die starke Saugleistung von bis zu 8.000 Pa reguliert werden.Besonders überzeugend ist die neue Navigationstechnologie mit eingebettetem Laser und modernsten Sensoren: Hindernisse werden noch präziser und schneller erkannt, Reinigungsbereiche können über mehrere Etagen kartiert und Verbotszonen definiert werden. Der Haushaltshelfer verfügt über einen Wandsensor, der eine gründliche Reinigung entlang von Wänden garantiert und über einen Boost Modus, der Teppiche selbstständig erkennt und dann die Saugleistung erhöht. Der X50 SW ist mit seinem eingebetteten Laser flacher und kann bis zu 20 mm hohe Türschwellen überwinden. Insgesamt verfügt der Roboter über eine Betriebslaufzeit von bis zu 200 Minuten.MEDION Black Weeks*Der 14. November ist der Startschuss für die MEDION Black Weeks-Angebote. Ab sofort gibt es drei Wochen lang wechselnde Angebote im MEDION Online-Shop (https://www.medion.com/de/shop). Insgesamt werden über 350 Produkte aus allen Kategorien mit satten Rabatten von bis zu 40 Prozent versehen. Den Anfang macht unter anderem der MEDION X50 SW, der ab sofort zum Angebots-Preis von 399,95 Euro im MEDION Online-Shop (https://www.medion.com/de/shop/p/saugroboter-medion-saugroboter-mit-absaugstation-x50-sw-wischfunktion-lasernavigation-starke-8-000-pa-saugkraft-no-go--go-bereiche-praezise-kartenerstellung-mehrere-etagen-niedrige-bauhoehe-50071362A1) erhältlich ist.Darüber hinaus gibt es weitere Produkt-Highlights:- Der MEDION AKOYA E16401 ist zum Preis von 549,95 Euro verfügbar. Der Laptop wurde von der Stiftung Warentest mit dem Prädikat "Gut (2,2)" ausgezeichnet.- Der MEDION AKOYA E27403 All-in-One PC ist ab sofort zum Preis von 799,95 Euro im Angebot.- Auch Gamer kommen in den Genuss: Den MEDION ERAZER Scout E10 gibt es zum Preis von 1199,95 Euro.- Das MEDION LIFE X16597 QLED Smart-TV ist im Bundle mit der MEDION LIFE P64377 3.1.2. Soundbar zum Preis von 679,90 Euro im Angebot.*Die Rabatte sind zeitlich begrenzt und nur in Einzelfällen für die gesamte Dauer der Black Weeks-Angebote gültig. Nur solange der Vorrat reicht.Über MEDION®MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2022 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION® und das entsprechende MEDION® Logo sind geschützte Marken der MEDION® AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5370098