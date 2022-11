Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA



Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.11.2022

Kursziel: 145,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter



Wachstumskurs setzt sich auch in Q3 dynamisch fort - CEWE blickt konfident auf ein starkes Weihnachtsgeschäft



CEWE hat letzten Freitag erfreuliche Q3-Zahlen veröffentlicht, die sowohl unsere als auch die Markterwartungen übertroffen haben.

Wachstum in allen Segmenten - Foto-Finishing profitiert von Rückkehr zur "Normalität": Die Erlössteigerung um 14,4% yoy auf 151,4 Mio. Euro wurde von allen Segmenten getragen (Foto-Finishing: +13,0% yoy; Kommerzieller Online Druck (KOD): +28,4% yoy; Retail: +4,4% yoy) und hat sowohl unsere Erwartung als auch den Konsens übertroffen (145,0 Mio. Euro bzw. 146,7 Mio. Euro). Das Kernsegment Foto-Finishing konnte dabei von dem deutlich gestiegenen Bilderfundus profitieren, der aus den - im Gegensatz zum von Corona geprägten Vorjahr - zahlreichlich stattgefundenen Events wie Hochzeiten, Konzerten und Reisen resultierte. Mit einem Umsatzniveau von 120,2 Mio. Euro belief sich der Anteil dieses Segmentes in Q3 auf 79,4% und unterstreicht damit die große Bedeutung für den Unternehmenserfolg.

Kostensenkungen im KOD und Preisanpassungen spiegeln sich im positiven EBIT wider: Auf Ergebnisebene konnte die Gruppe in Q3 mit einem EBIT von 1,1 Mio. Euro die Break-Even-Schwelle erstmals seit 2019 überschreiten (MONe: -0,5 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die starke Performance im Foto-Finishing (EBIT: 1,1 Mio. Euro; +3,2 Mio. Euro yoy). Die im Rahmen der Corona-Maßnahmen umgesetzten Kostenreduktionen im KOD-Segment führten ebenfalls zu einem positiven EBIT-Beitrag (0,2 Mio. Euro) und konnten damit die leicht negativen Ergebnisse der Segmente Einzelhandel und Sonstiges kompensieren (jeweils -0,1 Mio. Euro).

Guidance bekräftigt - Vorstand erwartet starkes Weihnachtsgeschäft: Der enorm gefüllte Bilderfundus ist der entscheidende KPI, der auf ein starkes Saisongeschäft schließen lässt. Flankierend hat CEWE rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eine Reihe von attraktiven Produktinnovationen eingeführt (u.a. den Foto-Schokoladen-Weihnachtskalender oder die Fotokalender aus 100% recyceltem Material). Trotz der in Q4 zu erwartenden Konsumeinschränkungen gehören der Fotokalender und das Fotobuch mit den schönsten persönlichen Momenten des Jahres u.E. zu den letzten Produkten, bei denen die Haushalte einsparen dürften. Entsprechend zielen die derzeit laufenden TV-Kampagnen auch stark auf die mit Fotoprodukten verbundenen Emotionen ab. Zur Bewältigung des Jahresendquartales und zur Vermeidung möglicher Materialengpässe hat das Unternehmen die Kapazitäten bereits um externe Lagerstätten erweitert, was u.E. die hohe Konfidenz des Managements untermauert. Entsprechend wurde die Guidance für 2022 ausdrücklich bestätigt (Umsatz: 680-740 Mio. Euro; EBIT: 68-80 Mio. Euro).

Fazit: Wir haben unsere Prognosen um das positive Delta zu unseren Q3-Schätzungen erhöht. Die hohe Zuversicht des Vorstandes und die Vorzeichen aus Q3 bekräftigen unsere Erwartung, dass CEWE das obere Ende der Ergebnis-Guidance erreichen dürfte. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 145,00 Euro (zuvor: 140,00 Euro).







