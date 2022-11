DJ PTA-News: ECHOS Holding AG: ECHOS investiert in Virtual Reality-Zukunft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt a. M./Berlin - 14.11.2022 (pta029/14.11.2022/16:30) - Die ECHOS Holding AG (ISIN DE0007786303, WKN 778630, www.echos-holding.com) gibt bekannt, über eine Beteiligung an der DigitalReality Technology GmbH zu verhandeln.

Die DigitalReality Technology GmbH (DRT) als unabhängiger Game Publisher mit Fokus auf Virtual Reality Spiele ist ein Spin-off der Nurogames GmbH und Nuromedia GmbH mit Sitz in Köln.

Der Vorstand der ECHOS Holding AG Lars Braun erklärt: "Wir verhandeln in freundschaftlicher Atmosphäre mit den Eignern über eine Einbindung der DRT. Ziel ist eine Grundlage zu schaffen, um die DigitalReality Technology GmbH zu einem entscheidenden Player im wachsenden VR-Markt zu machen."

Es wurde ein Letter-of-Intent unterzeichnet, das die Rahmenbedingungen der Akquisition definiert. Die Klärung der vertraglichen Details erfolgt bis zum Ende des Jahres.

Vorstand Braun ist zuversichtlich: "Wir sind fasziniert von der technologischen Zukunftsfähigkeit der DRT: durch die fortschreitende Digitalisierung, der wachsenden Verbreitung von VR-Hardware und großen Entwicklungsschritten im Bereich Metaverse ergeben sich überaus positive wirtschaftlichen Aussichten." Die Unternehmen Nurogames und Nuromedia sowie ihr Spin-off DRT sind bestens aufgestellt und verfügen über die Expertise den bisher erfolgreichen Weg fortzusetzen und die Ergebnisse deutlich auszubauen.

Über die Einbindung in die ECHOS Holding AG erhält DRT Zugang zu den Finanzmärkten, um die ambitionierten Wachstumspläne umsetzen zu können. "Entsprechend sehen wir dem Abschluss der Verhandlungen erfreut entgegen", bestätigt Braun.

Der Vorstand beschreibt die Aussichten für die ECHOS: "Unsere Wachstumsstrategie, auf etablierte Mittelständler mit Entwicklungspotenzial sowie auf vielversprechende StartUps zu setzen, kommt gut zu tragen. Mit der Einbindung der DRT werden wir auch inhaltlich einen maßgeblichen Schritt zu einer Beteiligungsgesellschaft mit Fokus Technologie und Konsum gehen."

Der Geschäftsführer der DRT, Jens Piesk, unterstreicht: "Wir versprechen uns von der Beteiligung einen hervorragenden Zugang zu den Finanzmärkten, um unsere geplanten Ziele mit dem ehrgeizigen Wachstum auf den internationalen Märkten umzusetzen und uns als einer der Keyplayer auf dem VR-Games Publishing Markt weltweit zu positionieren. Mit-Gründer Dr. Holger Sprengel ergänzt, dass "die Zusammenarbeit mit der ECHOS Holding AG zum richtigen Zeitpunkt kommt, um für die fantastischen Möglichkeiten gerüstet zu sein."

Die ECHOS Holding AG ist eine Beteiligungskapitalgesellschaft, die in mittelständischen Unternehmen mit Fokus auf Wachstums- und Gewinnorientierung in Deutschland und Europa investiert. Neben etablierten Unternehmen beteiligt sich die Gesellschaft auch an StartUps, die sich über eine reine Wachstums- und Gewinnorientierung hinaus zum Ziel gesetzt haben, mit ihrem Unternehmenszweck einen nachhaltigen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu schaffen. Mehr Informationen sind unter www.echos-holding.com abrufbar.

Die DigitalReality Technology GmbH (DRT) war langjährig als Produzent von digitalem Content tätig und hat sich als unabhängiger Game Publisher auf Virtual Reality Spiele fokussiert und setzt auf das Wachstumspotenzial des Segments VR Games im insgesamt stark wachsendem globalem Games-Markt. DRT ist ein Spin-off der Unternehmen Nurogames GmbH und Nuromedia GmbH mit Sitz in Köln. Mehr Informationen auf www.digitalreality.technology.

Aussender: ECHOS Holding AG Adresse: Zeppelinallee 21, 60325 Frankfurt a. M. Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 286 941 30 E-Mail: info@echos-holding.com Website: www.echos-holding.com

ISIN(s): DE0007786303 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

