Mit fast 1.500 Superchargern besitzt Tesla eines der größten Ladenetzwerke für Elektrofahrzeuge in den USA. Bei den Schnellladestationen setzt der E-Auto-Pionier mit dem Supercharger-Stecker anders als die meisten Autobauer auf einen eigenen Anschluss. Zukünftig soll dieser aber zum Standard in Nordamerika werden.Daher hat Tesla das Design seiner Stecker und Buchsen nun für konkurrierende Autohersteller und Ladenetz-Betreiber freigegeben. Damit will der Konzern einen Standard schaffen, der dem europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...